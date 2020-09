8 min. Need tüütud pigmendilaigud! Millest need tekivad ja kuidas neist lahti saada? Anne & Stiil Shutterstock "Ja nii kauaks teda siis oligi ..." ohkab eestlane pärast seda, kui suvi jälle justkui märkamatul kiirusel mööda vuhises. Nii igal aastal. Pole siis kuigi suur ime, miks kipume aastast aastasse alahindama ka päikest ennast – siinkandis, kus kuuma suveilma on tõepoolest kõige enam paariks kuuks, soovime ju sellest vähesest maksimumi võtta. Samal ajal päikesekaitsele ülemäära suurt tähelepanu pööramata, sest mida see Eestimaa päike mulle ometi ikka teeb? Kui suvel võibki tunduda, et mida kiiremini jume peale saada, seda parem, siis pahatihti maksame selle eest lõivu sügisel, kui jume alt ilmuvad välja veidrad tumedad laigud. Jume on üldse kuidagi ebaühtlane? Miks küll?

See kõik on märk meie naha varjatud võitlusest liigse päikesekiirgusega. Tema vastus küsimusele "Mida see Eestimaa päike ometi ikka teeb?" Siiski ei ole päike ainus pahalane, kellel on pigmendilaikude tekkimises oma osa.

Mis on üldse naha hüperpigmentatsioon või melasma?

Selleks et rääkida probleemist pigmendilaikude taga ehk hüperpigmentatsioonist või melasmast, peab alustama pigmendist endast. Pigment ehk melaniin on naha normaalne osa, mis annab nahale jume ja mille peamine ülesanne on kaitsta organismi liigse päikesekiirguse eest. On mitmeid tegureid, mis võivad muuta aga pigmenti tootvad rakud ehk melanotsüüdid liiga aktiivseks, mis tähendab, et pigment kuhjub rakkudesse – sellest omakorda annavadki märku tumedad laigukesed nahal. Suur osa neist tegureist on sellised, mida saaksime ise vältida. Millised?

Mis pigmendilaike siis ikkagi põhjustab?

• Vabad radikaalid ehk teisisõnu päikesekiirgus, stress, saastunud õhk. Senikaua, kui nahas olevate antioksüdantide ja vabade radikaalide tase on ühtlane, on melaniini tootmine normaalne ning seega naha värv ühtlane ja ilus. Kui vabade radikaalide tase ületab antioksüdantide taseme, on melanotsüütide ehk pigmenti tootvate rakkute talitus üliaktiivne ning melaniini tootmine häiritud, mis on märgatav värvimuutusena vastavas piirkonnas.

• Hormonaalse tasakaalu häire. Kas olete mõelnud, miks pigmendilaigud on enamasti naiste probleem – öeldakse ju, et umbes 90% juhtudest esineb naistel? Seda seetõttu, et naissuguhormoonid östrogeen ja progesteroon koostoimel päikesega stimuleerivad melanotsüüte melaniini ehk pigmenti tootma. Selle peamiseks põhjustakas on välised hormoonid, nagu rasestumisvastased tabletid ja plaastrid, kerge ja ohutu hormonaalse tasakaalu häire või muu hormoonravi, mis muudab naha päikesele tundlikumaks. Samuti mõjutavad sisemised hormonaalsed muutused, nagu rasedus, premenopaus, maksahäired, aga ka kerged munasarjade ja kilpnäärme funktsiooni häired.

• Naha aeglane mikrovereringe. Nii mõnedki pigmentatsiooni mured tulenevad naha aeglasest mikrovereringest. Peamiselt on need põletikujärgsed juhtumid (aknearmid, agressiivne IPL-koorimine), kus kahjustatud rakud ei saa piisavalt kiiresti aeglasest rakkude eluringist irduda. Samuti töötavad melanotsüüdid aeglase mikrovereringega nahal erineva aktiivsusega ning seetõttu melaniin jaotub nahas ebaühtlaselt.

Kas pigmendilaikudest on võimalik vabaneda? Kuidas?

Jah, pigmendilaikudest on võimalik vabaneda või neid leevendada. Tõsi küll, lihtkosmeetilistest toodetest, mis mõjuvad ainult pindmistes nahakihtides, selleks ei piisa, kuna probleem ise on naha sügavamates kihtides – nii nagu lilli kastes taim närtsib, kui niiskus ei jõua juurestikuni, töötab meie nahk samamoodi. Seega tuleb valida ravi, mis suudaks ühtaegu kiirendada rakkude uuenemist ja eluringi, pärssida melaniini tootmist ning anda tugev kaitse uute vabade radikaalide eest.

Just selline on ravitehnoloogia Laboratoires Renophase Paris, mis kasutab ravis kõiki järgmisi aktiivaineid: glükoolhape 65%, mandlihape 40%, genisteiin, arbutiin, diosgeniin, buddjela axillaris, retinool, metüülhüdroksübensoaat, C-vitamiin ja klorofüll.

Mis mille eest hoolt kannab?

Sageli ei pööra me järjekordset nahaprotseduuri või toodet valides piisavalt tähelepanu sellele, mille eest mingi koostisosa hea seisab. Endale sobiva hoolduse valikul on esmatähtis just aga see – selle asemel et kohkuda pikast loetelust tooteetiketil, tasuks tutvuda, milleks mingi toimeaine hea on. Nii nagu me ei taha kanda oma nahale midagi üleliigset, mida see tegelikult ei vaja, soovime ju ka olla kindlad, et ükski probleemkoht ei jääks tähelepanuta. Vaatame keerulistele aktiivainetele otsa just ülesannete kaupa.

Naha mikrovereringet aktiveerivad, rakkude uuenemist kiirendavad ning kahjustunud rakkude liikumist pindmistesse nahakihtidesse aktiveerivad glükool- ja mandlihape, mis mõlemad kuuluvad AHA-hapete rühma. Need nahasõbralikud happed lõhuvad surnud rakkude vahel oleva tugeva sideme ning eemaldavad pindmised sarvestunud rakud koos kahjustund rakkudega. See annab nahale ühtlasema jume ja struktuuri.

Hormonaalse tasakaalu normaliseerimise eest vastutavad genisteiin ja diosgeniin, mis on fütoöstrogeenid ja mida saadakse sojaoast, Aasia metsikust vesijamsist ja bataadist. Tuntud ka kui tugevad antioksüdandid, mis töötavad sarnaselt meie organismi östrogeeniga, suurendavad naha kohalikku immuunsust, rikastavad rakke hapnikuga ja mõjutavad seeläbi melaniini biosünteesi.

Naha heledamaks muutmiseks kasutatakse metüülhüdroksübensoaati, buddjela axillar'ist ja arbutiini, mida saadakse Aasias kasvavatest taimedest.

Naha vastupanuvõimet ja vabade radikaalide taset aitavad kontrollida all hoida retinool ja C-vitamiin, mis on väga tugevad antioksüdandid. C-vitamiin pärsib ka melaniini sünteesi.

New Looki kliinikus tehakse järgmisi protseduure.

• Reprogrammeeriv peeling. Põhineb 70% glükoolhappe ja soja fütoöstrogeenide toimel. Mõeldud teiste Renophase'i raviprotseduurite ettevalmistamiseks.

• Mandelic peeling. Kasutatakse 40% mandlihapet. Pleegitab pigmendilaike, ergutab kollageenivalku ja eemaldab põletikulised kühmud nahalt. Protseduuri käigus eemaldatakse pehmelt surnud rakud ning lastakse tervetel ja täidlastel rakkudel nähtavale tulla.

• Depigmenteeriv peeling. Blokeerib melaniini sünteesi protsesse, eemaldab ükskõik millise etioloogiaga pigmentatsiooni. Soovitatakse ka lihtsalt naha jume ühtlustamikseks. Blokeerib melanogeneesi ja takistab pigmendi taasmoodustumist.

• BioPeel 60. Koorimisprotseduur, mis viiakse läbi puhta 60% glükoolhappe ja hüdrogeeli abil, mis aitab happe sügavamale nahakihtidesse imendada. Aitab eemaldada pigmendilaigud, elustab ja uuendab nahka.

• Mesoteraapia. Teraapia käigus viiakse naha keskmisse kihti – mesodermi – mikroannustes ravimeid, vitamiine, mineraale, koensüüme, aminohappeid, hüaluroonhappeid ja nukleiinhappeid.

• Klorofüll-peeling. Nahavähki raviv preparaat. See on väga tugev antioksüdant, mis aktiveerib intensiivselt rakke uuenema ja reguleerib melaniini ehk pigmendi jaotumist sügavates nahakihtides.

Esimesi muutusi võib märgata juba pärast üht Renophase'i protseduuri. Siiski soovitatakse läbida kaheksast protseduurist koosnev kuur, misjärel käia tulemuse kinnitamiseks veel neljal protseduuril. Kahtlemata reageerib aga iga inimese nahk erinevalt – kellel kiiremini, kellel aeglasemalt –, seega sõltub lõplik tulemus ja protseduuride arv kuigi palju inimesest endast.

Milliseid tooteid kodus kasutada?

Ei maksa unustada, et ükski ravi pole täielik, kui seda ei toeta järjepidev kodune ravi. Renophase'i sarjast leiab ka tõhusad kodused abilised, mis aitavad tulemuse kinnistamisele kaasa.

• Pigmendilaike helendav seerum Renewlight. See väga niisutav geel on kohustuslik toode pigmendilaikude ravis. Peale selle, et kontsentraat reguleerib vabade radikaalide arvu, silub see pigmendilaikude pruuni värvi ja väldib uute laikude ilmumist.

Antioksüdantne seerum Source C+. Kollageeni ja elastiini loomulikku tootmist taastav antioksüdantne seerum, mis vähendab vabade radikaalide osakaalu ning pleegitab nahka. Särava jume eest hoolitsevat ja naha elujõudu stimuleerivat geeli on kutsutud hellitavalt ka eluenergia allikaks ja sellest on saanud klientide vaieldamatu lemmik.

• Pigmendilaike helendav kreem Retinol a.g. Sellest kollageeni tootmist suurendavast, niisutavast, ebaühtlusi siluvast, pigmendilaike helendavast, vananemisprotsesse pidurdavast ja põletikuvastasest kreemist on saanud nahaspetsialistide suur lemmik. Justkui ilumaailma Hunt Kriimsilm oma üheksa ametiga – aitab tõepoolest nii kortsude, ebühtlase tekstuuri ja jume kui ka akne vastu.

