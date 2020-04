4 min. Newmoodi nõuanded kevadiseks õueriietuseks Anne & Stiil Newmood Niipea kui maikuu on terendamas, on paljud moesõbrad elevil, sest see tähendab vaid ühte: on aeg visata puhvis talvejope nurka ja tervitada kevadriideid.

Talvegarderoobilt kevadgarderoobile üleminemine ei ole aga tegelikult eriti lihtne. Külmal ajal oled tõenäoliselt harjunud end katma mitme kampsuniga, et hoida end korralikult soojas, mistõttu võid kevadel avastada, kuidas kipud kogu aeg end üleliigsete riidekihtide alla peitma. Samuti on võimalik, et ülehindad kevadist soojust ja riietud liiga õhukeselt.

Newmood.ee annab mõned kasulikud nipid, kuidas vältida mõlemat stsenaariumit ning tunda end kevadel mõnusalt ja stiilselt.

Viis nippi, kuidas viia riietus talvelt üle kevadesse

Kui oled talvise riietusega juba harjunud, võib kevadise ilmaga kohanemine esialgu üsna raske olla. Siin on mõned põhinipid, mida järgida kevadriiete valimisel:

1. Vaheta paks sall välja õhema siidsalli vastu. Vali julgelt värviline sall, mida kanda kas kaela ümber või siduda see kas või käekoti juurde, et anda riietusele natuke värvi juurde.

2. Vaheta villased kampsunid välja puuvillaste džemprite vastu. Puuvill võib tunduda õhuke, kuid see on üllatavalt soe materjal. Naturaalse materjalina suudab see väga hästi kehasoojust reguleerida, seega ei pea sa kartma ülekuumenemist ega külmetamist.

3. Vaheta jope välja kergema teksajaki või vihmamantli vastu.

4. Kasuta kihte, et hoida end soojas. Näiteks kui kannad teksajakki, võid selle alla sättida puuvillase džempri. Kui õues on soe, saad alati jaki ära võtta, aga samas ei pea sa külmetama, kui õues on natuke jahedam.

5. Vaheta kõrge kaelusega kampsun välja nööbitava pluusi vastu. Teksad koos nööbitava särgi ja teksajakiga jätavad väga kerge mulje ning sobivad hästi soojemate kevadilmade korral.

Viis põhilist riideeset, mis peaksid kevadgarderoobis olemas olema

Iga riietuse aluseks on põhiesemed, millele „ehitada“ oma välimus. Kui sul on garderoobis olemas kevadriietuse põhiasjad, on lihtne kombineerida neid erinevate aksessuaaridega, et välimust veidi värskendada. Alustuseks peaksid sinu kevadgarderoobis olema kindlasti need viis riideeset:

1. Puuvillane džemper. Nagu enne mainitud, siis puuvill on kevadel sinu parim sõber. Brändid, nagu Desigual ja Guess, valmistavad mõnusaid pehmeid puuvillaseid kampsikuid, mis sobivad täiuslikult kevadel kandmiseks.

2. Õhuke jakk. Kevadhommikud ja -õhtud on üsna jahedad, seega on jakk hädavajalik. Kaunis beež vihmamantel on klassikaline valik, mis sobib naiseliku stiili juurde. Vabal ajal kandmiseks võid valida kerge teksajaki.

3. Lihtne kleit. Kevad tähendab seda, et saad lõpuks taas oma jalgadele pisut päikest näidata. Leia endale üks kleit, mida sa jumaldad – see võib olla ka lihtne must kleit, mis sobib igaks olukorraks. Sellise kleidiga ei pea sa tegema muud, kui lihtsalt viskama jaki peale ja kingad jalga. Enam lihtsam see olla ei saaks!

4. Pahkluudeni ulatuvad püksid. Pisut lühemad püksid võimaldavad sul kevadel pahkluid välgutada, jättes kergema ja suvisema mulje. Kui valid lihtsad mustad püksid, võid neid kanda ka näiteks kontsadega. Ühed head püksid on iga naise stiili alus!

5. Sall ja müts. Ei, siinkohal ei mõtle me paksu villamütsi. Kevadine tuul on salakaval, seega tuleb endiselt oma kurku ja pead kaitsta. Selle jaoks võid valida stiilse siidsalli ja kauni kübara või nokkmütsi, mis hoiaks sind soojas, aga seda kevadele kohaselt.