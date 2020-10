OTSIME ILUEKSPERTE! Testi ilutooteid ja võida stuudiopildistamine

Kas oled näinud moe- ja iluajakirjades testimislehekülgi ja unistanud ühel päeval olla üks proovijaist? Nüüd on sinu kord!

Sel sügisel on Eucerin ja Anne & Stiil otsustanud pöörduda just kõigi teie, salajaste iluhuviliste poole, et leida eksperdid, kes testiksid Eucerini sarja Anti-Age palju kiidetud tooteid. Igal nädalal loositakse kõigi soovijate vahel välja üks õnnelik, kes saab muu hulgas auhinnaks ka stuudiopildistamise ja võimaluse üles astuda Anne & Stiili detsembrikuu numbris.