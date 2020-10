6 min. PARIM DIEET | Ivika edulugu: 28 kilo kergem – terve ja õnnelik Anne & Stiil simeonsidieet.ee „Kaalulangetus on toonud sära silmadesse, julguse oma peegelpilti nautida, rohkem energiat ja tervema enesetunde,” sõnab Dr Simeonsi dieedi kahe ringiga 28 kilogrammi kaotanud Ivika Uslov (35). „Dr Simeonsi dieet aitab lisaks tõhusale kaalulangetusele kujundada ka mõttemaailma ja annab vajaliku edasiseks tervislikumaks elustiiliks.”

Ivika tõdeb, et on kogu oma elu kaaluprobleemiga silmitsi seisnud. „Kaalutõus hakkas selgelt märku andma varases teismeliseeas, kus koolielu oli pingeline ja toitumine ebakorrapärane.” Naise sõnul ei möödunud päevagi, kui ta poleks end sõpradega koolikohvikus saiakesi näksimast leidnud. Üheks enda unarusse jätmise põhjuseks peab ta ka isa kaotust, mis viis prioriteedi endale keskendumiselt teiste heaolule. „Kaalulangetuse erinevaid viise olen elu jooksul palju proovinud ja ka häid tulemusi saavutanud, kuid ühel hetkel organism kohaneb ning ligi hiilib ka mugavustunne, mis salamisi kaotatud kaalu tagasi toob. Nii sai perioodil 2015–2016 kaotatud ligi 50 kilogrammi oma kaalust ja seejärel üleliigse kõhunaha eemaldusoperatsioon läbitud,” jagab Ivika varasemaid läbielamisi.

Nüüdseks on suurest kaalukaotusest möödas mitu aastat ja nende aastatega ka kaalu juurde tekkinud. „Ülekilod hakkasid selgesti märku andma riiete väikeseks jäämise ja enesetunde halvenemise kaudu.” Kui Ivika nägi ükskord üle pika aja häid tuttavaid, kes olid üllatuseks vahepeal märgatavalt saledamaks muutunud, tekkis naisel huvi. „Kui kuulsin, mis on Dr Simeonsi dieet, tekkis uudishimu selle programmi vastu ja tegin kindla otsuse ka ise seda proovida ja kogeda.”

Ivika sõnul on tavaline, et inimesed vaatavad teda suurte üllatunud silmadega, kui ta oma kaalunumbrit mainib, sest välimusega see justkui kokku ei lähe. „Dr Simeonsi dieeti alustades kaalusin ma 113 kilo, mis 176-sentimeetrise pikkuse juures nii silmatorkavalt välja ei paista. Sellest hoolimata rääkis mu enesetunne, et aeg on seda numbrit kõvasti alandada ja seetõttu seadsin eesmärgiks maksimaalselt 15 kilo alla võtta.” Programmi alustades oligi naise kõige suurem ootus seatud eesmärk saavutada. Enesekindlust saatis siiski hirm – kas tahtejõudu on piisavalt?

Programmi eri etappe läbides valdasid Ivikat erinevad tunded. „Alguses oli kõhklusi, kuid nähes, kuidas kaalulangetuse etapis kehakaal aina alaneb, suurenes tahtejõud ja õnnejoovastus iga päevaga. Kuna mulle meeldib väga toitude valmistamine ja katsetamine, sai dieedist minu jaoks põnev väljakutse programmis lubatud toiduainetest huvitavate ning maitsvate dieedimenüü koosluste loomiseks.”

Kaalulangetuse etapi lõppedes muretses Ivika, kas dieediperioodil tekkinud süstemaatilisus ja turvatunne võib kõikuma lüüa, kui valikusse lisandub hulk ahvatlevaid võimalusi. „Eneselegi üllatuseks muutis Dr Simeonsi dieedi läbimine lisaks kaalunumbrile ka suhtumist toitumisse ehk suurenes teadlikkus, milliseid toiduaineid ja kui palju süüa, ning ka oskus keha kuulata. See kõik aitas kaasa saavutatud kaalunumbri hoidmisele, mis pani silma särama.”

Nüüdseks on Ivika läbinud kaks 40-päevast dieediringi, esimesega saavutas soovitud 15 kilogrammi kaalukadu ja teisega kaotas veel 13 kilo. Tervislik, ent kiire kaalulangetus õnnestus – enda sõnul naeratab ta rohkem, ei pelga enam oma peegelpilti, pakatab energiast ja tunneb end palju tervemana. „Dr Simeonsi dieet ei ole minu jaoks ühekordne protsess, vaid elutervema ja tervislikuma eluviisi kujundaja, mis oma soovituste ning nõuannetega teeb selle järgimise ülimalt lihtsaks ja nauditavaks. Jah, mina nautisin kõiki dieedi etappe, sest need tagasid mulle ainult positiivseid emotsioone koos endale seatud põnevate väljakutsetega. Keerukuse kui sellise unustasin sootuks ehk keerukusest kujunes põnevus saavutada soovitud eesmärk,” sõnab naine enesekindlalt.

Inimesele, kes mõlgutab mõtteid Dr Simeonsi dieedi läbimiseks, soovitab naine esmalt endalt küsida, miks ta seda soovib. „Mõtle, mida sinu keha ütleb või milliseid emotsioone sinu peegelpilt sinus tekitab? Kas soov on dieet läbida ühe sündmuse tarbeks või kujundada endale sellest teadlikum ja tervislikum elustiil? Dr Simeonsi dieet on keha kuulamise ja mõttemaailma muutmise kujundaja. Kui see on miski, mis inimest kõnetab, siis julgustan igatahes liituma selle toreda ja toetava ekspertkogu ja kaasteeliste seltskonnaga!”

Kiire, lihtne ja ohutu kaalu langetamine

Toitumisnõustaja ja Dr Simeonsi dieedi peakonsultant Aire Kängsep on näinud kaheksa aasta jooksul, mis dieedilahendust Eestis pakutud on, tohutult edulugusid, kuid ka ebaõnnestumisi. Kokku on programmi edukalt läbinud julgelt üle 12 000 eestlase.

„Lisakilode olemasolul on Dr Simeonsi dieediga võimalik 40 päevaga vabaneda 8–15 kilogrammist ja lühikese 23-päevase dieediringiga vähemalt 5 kilogrammist. Lihtne tõde ongi see, et kui juhendis olevaid reegleid järgida, siis dieet toimib väga hästi,” selgitab Aire. „Seal on täpselt kirjas, mis juhtub ka siis, kui sa eksid. Lisaks on igal inimesel olemas personaalne konsultant, kes kõiksuguste küsimuste korral alati abiks on. Edukaimad ongi just need kaalulangetajad, kes oma konsultandiga aktiivselt suhtlevad.”

Aire Kängsepa sõnul teeb dieedi eriliseks just põhjalik süsteem, mis annab aluse ka kaalu säilitamiseks pärast dieedi lõppu. „Öeldakse, et mis kiirelt tuleb, see kiirelt läheb. Õnneks on Dr Simeonsi dieedi puhul olemas eraldi stabiliseerimise etapp, mis pärast kaalulangetust aitab kehal uue kaalunumbri omaks võtta ja tulemust hoida. Lisaks antakse dieedi läbijale kaasa ka vajalikud teadmised tasakaalustatud toitumise ja taldrikureegli kohta, mis on kehakaalu hoidmisel võtmeteguriteks.”

