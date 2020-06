7 min. Silmalaugude plastika – lihtne operatsioon, mis võib sinu väsinud näoga imesid teha Anne & Stiil Clinica Silmad on üks esimesi asju, mida sa kellelegi otsa vaadates näed. Silmad on täis emotsioone, need on kas rõõmsad, kurvad või väsinud – seda kõike on kohe märgata. Kui rõõmu ja lusti on meeldiv näha, siis üleliia lõtvunud silma üla- ja alalaugude rippumisest tekitatud väsimusilminguid mitte nii väga. Tegelikult aitab üks üsna lihtne protseduur panna sinu näo taas särama. Silmalaugude korrigeerimise operatsiooniga eemaldab kirurg silmaalused kotid ja rippuvad laud, mille tulemusel paraneb sinu silma vaateväli, tekib kohe värskem ilme ning esile saab tulla sinu sisemine olemus ja värskus.

Rippuvad või paistes silmalaud võivad kolleegides ja tuttavates mitmesuguseid küsimusi tekitada: kas tegeled lakkamatu pidutsemisega? Oled läbi põlenud? Magad halvasti? Paraku ei mõelda esimese asjana selle peale, et paistes ja rippuvad silmalaud võivad olla seotud hoopis anatoomiliste iseärasuste ning organismi vananemisega seotud protsessidega. Sina ei ole oma elu kuidagi valesti elanud, asi on sinu organismis.

Vaatamata sellele, et tegu on osaga normaalsest vananemisprotsessist, saab enesehinnang kahjuks ühel hetkel riivata. Aga sa ei ole ju nii vana, et peaksid end maha kandma! Väikesest murest kipuvad kasvama suuremad. Sinu emotsionaalne tervis võib pideva muretsemisega käest minna ja halvemal juhul toob see endaga kaasa ka füüsilised vaevused. Näiteks võivad kotti vajunud silmad hakata nägemist piirama ja tekitada peavalusid.

Silmalaugude plastika võiks olla iga naise õigus

Rippuva, lõdva ja liigse nahaga ülalaug võib lisaks esteetiliselt väsinud ilmele vajuda ripsmete peale nii, et surub silma kinni. Turses või paistes üla- või alalaud tekitavad silmadele ja näole väsinud ilme ning paistad vanem välja, kui tegelikult oled. Mõnel juhul on oma osa naha geneetilise elastsuse eripäral, millele võivad lisanduda mõjud elukeskkonnast, ultraviolettkiirgus ja kosmeetiline nahahooldus.

Clinica

Naha elastsuse järkjärguline muutumine ja üha rohkem gravitatsioonijõule allumine on möödapääsmatu. Võrreldes muu nahaga, nii näol kui ka ülejäänud kehal, on nahk silmaümbruses oluliselt õrnem ja tundlikum. Just sel põhjusel annavad vananemise tundemärgid endast esimesena märku just selles piirkonnas. Aja jooksul vajub silma ala- ja ülalaugude nahk järjest allapoole ning ripsmetele langev raskus hakkab silmi kinni suruma.

Taoliste probleemide tekkimisel on loomulik esimese asjana proovida käepäraseid välispidiseid vahendeid, näiteks kreeme. Samas ei pruugi see alati toimida. Ning just siin tulebki mängu silmalaugude korrigeerimine – küllatki lihtne operatsioon, mida võiks nimetada lausa iga endast lugupidava daami õiguseks!

Klientide hulgas on nii mehi kui ka naisi

Maineka ilukirurgi dr Peep Pree sõnul on naistel sageli probleeme silmade ülalaugudega, kus naha rippumise tõttu muudab äravajunud silmaümbrus silma visuaalselt väiksemaks. Neid jõutakse ilukirurgi juurde korrigeerima peamiselt keskeas.

Sealjuures ei ole patsientideks vaid naised. Meeste probleemiks kujuneb see, et nende nahk on kulmude all tavaliselt paksem ja raskem, põhjustades suuremat vajumist ning jättes inimesest tihti kurja või vihase mulje. Probleemi kirurgiline korrigeerimine võimaldab silmal rohkem valgust saada, kuna ülalaugude nahk ei ripu enam kardina kombel silma ees. Tehniliselt on ülalaugude operatsioon lihtsam ja seetõttu moodustavad need laukirurgia lõikustest ka 60–80 protsenti.

Alalaugude lõikus ei mõjuta küll nägemisvälja, kuid see-eest mõjub imeliselt üldisele väljanägemisele ja niisiis elukvaliteedile tervikuna. Alumisi silmalauge on soovitatav korrigeerida juba nooremas eas, sest need võivad anda inimese elustiilist ja tervisekäitumisest täiesti vale signaali.

Silmade lahti hoidmiseks hakkavad inimesed sageli instinktiivselt oma otsmikulihaseid pingutama, kergitades seeläbi kulme. Näiteks pärast pikemat aega arvuti ees olemist saab küll hetkeks kulmude üles tõstmisel pildi selgemaks (enda laugude nahka pingutades on tulemuseks silmalaugude suurem avanemine ja silma pääseb rohkem valgust), kuid see on ajutine abivahend. Niiviisi väsitatakse otsmikulihaseid ja tekitatakse laubale tugevaid horisontaalkortse. Ühel hetkel tekib kiusatus hakata neid kortsukesi ilusüstidega parandama. Seega, kas poleks mõistlik juba kohe silmalauge korrigeerida?

Silmalaugude plastika – kas igaüks saab aru, et olen operatsioonil käinud?

Silmalaugude korrigeerimine ei ole vajalik igaühele. Mõnel inimesel on alalaud täiesti korras, aga ülalaud tugevalt lõtvunud. Teisele valmistab jällegi probleeme alalaugude rasvade väljapressimine ehk paistes silmad, ülalaud võivad seejuures täiesti korras olla. Sekkumist võivad vajada ka mõlemad korraga – siis opereeritakse mõlemaid. Tegemist on väga individuaalse lähenemisega, mis eeldab enne operatsiooni põhjalikku arstlikku konsultatsiooni.

Silmalaugude korrigeerimine on Clinica esteetilise kirurgia erakliinikus väga sage protseduur, mis on kliendile vähe traumeeriv. Operatsiooni käigus eemaldatakse silmade ümbrusest liigne nahk ja rasv. Mõnel juhul on tegemist aga hoopis nahaaluse rasvkoe taandarenguga, mille puhul võib olla abi oma rasva siirdamisest. Paljud kliendid kardavad, et nende „väike iluprotseduur“ on hiljem kõigi sõprade-tuttavate jutuaine. Tegelikult pole põhjust seda karta, sest suure tõenäosusega kolleeg või naabrinaine seda ei märka. Küll aga paneb ta kindlasti tähele, et sinu nägu on hoopis säravam, rõõmsam, puhanum ja noorusklikum. Kõige rohkem tajud muutust sina ise ja võib-olla ka veidi tähelepanelikum sõbranna.

Protseduurile võivad tulla kõik hea tervise ja positiivse ellusuhtumisega inimesed. Tippkirurgide dr Peep Pree ja dr Triin Vasara kompetents tagab parimad võimalikud tulemused ning sealjuures on esikohal patsiendi ohutus. Olenevalt patsiendi tundlikkusest tehakse operatsioon kas kohaliku tuimestuse või üldnarkoosiga. Operatsiooni tulemused on osaliselt kohe nähtavad, kuid lõplik silmalaugude paranemine võtab veidi rohkem aega.

Taastumisperiood kestab reeglina kuni kümme päeva ja arst annab juhised operatsioonijärgseks hoolduseks. Olenevalt inimesest saab tööle naasta nelja kuni kümne päeva pärast. Kahe nädala pärast on taastumine täielik ja võid jätkata sportlike tegevustega. Clinica arstid annavad kaasa ka individuaalse ravimikomplekti, et silmalaud taastuksid võimalikult kiiresti ja komplikatsioonideta.

Silmalaugude plastika aitab hõlpsasti vähendada vananemismärke, toob näkku värskema ilme, kaovad väsimuse ja kurbuse tunnused, silmaalused kotid ning rippuvad laud ja paraneb ka vaateväli. Seega on protseduur lisaks esteetilisele väärtusele praktiliselt kasulik. Kui oled tüdinud eelmainitud probleemidest ning soovid taas värskem ja nooruslikum välja näha, on aeg muutusteks!

Broneeri aeg Clinica erakliinikusse konsultatsioonile, kus sind ootavad dr Peep Pree ja dr Triin Vasar – üheskoos selgitame välja, kuidas saavutada professionaalne, sinu tervisele ja välimusele parim pikaajaline tulemus.