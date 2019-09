Sisuturundus | Täiskasvanute sotsiaalmeedia – vabameelsem kui Facebook

Libertine Center on täiskasvanutele suunatud sotsiaalmeediaplatvorm , mis hõlmab lisaks tavapärastele funktsioonidele ka palju uut, mida tavainimene igapäevaselt soovidagi ei oskaks.

Nende jaoks, kellel puudub varasem kokkupuude vabameelsetele loodud platvormidega, on kõige ebatavalisem funktsioon see, et lehe kasutamiseks tuleb kasutajakonto valideerida. See tähendab, et kui kasutaja on registreerinud end näiteks naise või paarina, siis peab seda administraatorile tõestama. Selleks tuleb kirjutada oma kasutajanimi paberile ning teha koos sellega endast pilt. Pilt ei pea olema erootiline – portaalile on oluline, et sugu ja vanus oleks tuvastatavad. Diskreetsuse tagamiseks saab näo paberi taha peita. Vastavalt valideerimise tüübile (nägu peidus või nägu nähtav) peab tasuma ühekordse valideerimistasu. Valideerimise pilt on nähtav ainult portaali administraatorile ja see kustutatakse kohe. Edaspidine portaali kasutamine on tasuta. Valideerimise läbinud kasutajad saavad muu hulgas õiguse ajajoonele pilte ja videoid postitada.

Kuna portaali ajajoonelt leiab vägagi julgeid ja vallatuid postitusi, siis meelitab see ligi hulgaliselt meesterahvaid. Meestel on sarnaselt naistele ja paaridele õigus enda konto

valideerida, kuid suurem osa eelistab valida privaatpaketi, mille puhul saab portaali samaväärselt kasutada, kuid postitamine ajajoonele on suletud, et hoida ajajoon puhas ja autentne. Keegi ei soovi näha pilte, mis tegelikult postitajale ei kuulu. Selleks on teistsugused lehed.

Autentsuse puudumine ongi sarnaste portaalide üks suuremaid probleeme: kasutajad väidavad end olevat keegi, kes nad tegelikult ei ole. Ka meie koduturul on üks „roosa” portaal, kus on suur hulk piltide järgi vägagi atraktiivseid naisterahvaid ja paare, kuid lähemal tutvumisel selgub tihtipeale, et tegemist on hoopis meestega.

Kui küsida kogenud swinger-paaridelt, miks nad kasutavad täiskasvanute portaale, siis enamasti otsitakse uusi tutvusi ja sellega kaasnevaid meeldivaid emotsioone. Et kõike seda pakkuda, on vaja kvaliteetset kasutajabaasi, kus otsingust ei tuleks välja liba- ja kummituskontod. Libertine Center on esimene täiskasvanutele mõeldud sotsiaalmeediaplatvorm, kus piltide postitamine on lubatud ainult valideeritud kasutajatele.

Kuna Libertine Centeri loojad on ise vabameelsed ja aktiivse elustiiliga, võib öelda, et loodud lahendused on inspireeritud reaalsetest vajadustest. Üheks vajaduseks oli värske ja kontrollitud kaart, kuhu on märgitud randade, klubide, kuurortide ja muude vabameelse elustiiliga seotud paikade asukohad. Väga paljud paarid valivad enda reisisihtkohti just selliste paikade järgi. Nii saab näiteks planeerida, kus on parim käia alasti päikest võtmas ja samal ajal teiste vabameelsetega tutvuda.

Enamik praegu toimivatest swinger-lehtedest on kas igivanad või universaalsed platvormilahendused, millest arendajate jõud üle ei käi. Libertine Centeri tehniline eelis on see, et portaal on loodud käsitööna nagu Facebook või Instagram. Tänu sellele on portaali arendamisel lõputult võimalusi, kuidas kasutajatele vajalikke ja põnevaid lahendusi pakkuda.

Üheks näiteks on postituste top. Iga nädal ja iga kuu võidavad kõige rohkem meeldimisi saanud postitused rahalise auhinna. Hindeid saavad anda kõik valideeritud või privaatkonto omanikud. Nii on kõikidel kasutajatüüpidel võimalus nautida ka väikest mängulisust. Ühest küljest saavad särada julged kasutajad ning teisest küljest on üksikutel meestel võimalik enda lemmikuid edutades silma paista.

Libertine Center ei oota mitte ainult kogenud elustiilivilelejaid, vaid ka aktifotograafe, julgemaid modelle või niisama huvilisi. Registreerige konto, valige sobiv kategooria, näiteks algajatele sobiv „uudistaja”, ja tutvuge portaaliga. Seks käsikäes avatud meelega ei tohiks olla häbiasi, vaid peaks mõjuma vabastavalt ning enesekindlust tekitavalt.