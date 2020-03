8 min. Spetsialist selgitab: paljud välimusega seotud probleemid saavad alguse seestpoolt Anne & Stiil Shutterstock Talvel ja varakevadel tunneme iseäranis, kuidas väsimus ei anna enam märku ainult vaimselt, vaid võtab ka keha üle võimust. Uusaastalubadusest regulaarselt trenni teha on äkki ülimalt raske kinni pidada ja selle asemel et uuel aastal uue hooga alustada, mõtled pettumusega, et kui ainult oleks mõistnud juba oktoobris peale hakata. Nahk on kahvatu ja kuiv. Kortsud tuleksid justkui paremini esile. Ükski kreem ei näi aitavat. Pole siis ime, et sära kaob silmist. Kerge on süüdistada aastaaega ja halba kreemi. Harva mõtleme aga, kuidas on lood vajalike toitainetega meie organismis. Kas ja millal võiks abi olla nutrikosmeetikast? Küsisime nõu Ultimate Beauty esindajalt Sandra Volkovilt.

Inimesele, kes ehk ei tea. Mida see nutrikosmeetika õigupoolest endast kujutab?

Nutrikosmeetika on ilumaastiku tõusev trend, kus organismi toidetakse vajalike toitainetega seespidi ja mis väljendub meie välimuses. Öeldakse, et see on ilu, mis töötab seestpoolt väljapoole. Kui näiteks šampoonid-palsamid aitavad juukseid toita välispidi, siis nutrikosmeetika aitab seespidi juba eoses kaasa tugevamate, tihedamate ja pikemate juuste kasvule. Kui kortsud tekivad kollageeni vähesusest kehas ja kreemid aitavad neid pinnapealselt täita, siis nutrikosmeetika ehk kollageeni sisaldavad toidulisandid aitavad kaasa uue kollageeni moodustumisele organismis, mis täidab kollageenivarusid, ennetades kortsude teket ning vähendades juba olemasolevaid kortse.

Kui sageli saavad meie välised probleemid, näiteks kuiv nahk ja kahvatu jume, alguse seestpoolt?

Väga paljud välimusega seotud probleemidest saavad alguse vitamiinide, toitainete ja mikroelementide vähesusest organismis. Kõige lihtsam näide naiste puhul on näiteks rauapuudus, mis tekitab väga ebameeldiva ja halva olemise – mõelge, kõigest ühe mikroelemendi puudumine suudab seda. Kui soovime, et meie nahk, juuksed ja küüned oleksid terved, säravad, elujõulised, siis tuleks alustada samuti seestpoolt ning selles aitab nutrikosmeetika. Näiteks on juuste puhul olulised juustele mõeldud vitamiinid. Biocyte’i tootevalikust leiab puhast keratiini ja vitamiine sisaldavad toidulisandid. Meie enda juuksed koosnevad 95 protsendi ulatuses keratiinist ja toidulisanditesse pandud keratiin aitab muuta juukseid oluliselt tugevamaks. Vananedes võib nahk muutuda tuhmimaks, kuivemaks ja kaotada sära. Selle põhjus võib olla, et hüaluroonhappe varud kehas on hakanud vähenema. Taas on võimalus toidulisanditega taastada keha hüaluroonhappe varu. Kahvatut jumet põhjustab üldiselt päikesevalguse vähenemine, mis on Eesti kliimas eriti aktuaalne – päikesevannide võtmise aega on meil ääretult vähe. Päikese abiga toimub kehas melaniini süntees, mis annab nahale pigmendi. Biocyte’i tootevalikust paistab silma erakordselt innovaatiline toode, milleks on Terracotta Cocktaili pruunistuskapslid. See on toode erinevatest taimede pigmentidest, mille sünergia aitab keha pigmendisisaldust tõsta ja annab jumet ilma päikeseta.

Kuidas vananemist pidurdada?

Vananemist on võimalik pidurdada mitmel moel, kuid tõusev trend on nutrikosmeetika tarbimine. Peamised vananemisega seotud ilmingud on seotud kollageeni, hüaluroonhappe ja elastiini vähenemisega organismis, mis algab juba 25. eluaastast. Siinkohal võiks mainida veel, et need kolm tähtsat toimeainet ei ole vajalikud ainult selleks, et nahk püsiks nooruslik, vaid ka üleüldise tervise heaolu jaoks. Kollageen on väga oluline liigeste ja kõõluste töös, kust samuti aja jooksul kollageen väheneb. Seega on nutrikosmeetikal laialdane mõju organismile.

Vananemisvastane kreem vs. nutrikosmeetika? Kumba eelistada ja miks?

Kui kreemid toimivad naha pindmises kihis ehk epidermises, siis nutrikosmeetika toimib naha sügavamates kihtides ehk dermises. Kui vananemisvastase kreemiga toidame silmapiirkonda, siis nutrikosmeetika toimib üle terve keha – otsaesisele, silmadele, põskedele ja olenevalt toimeainest liigestele, lihastele, silmadele – ning täidab üleüldiselt organismi vitamiinivarusid parema tervise nimel. Peale selle, et nutrikosmeetika toimib organismis laiaulatuslikult, on nutrikosmeetika toime kordades püsivam. Nutrikosmeetika aitab moodustada organismis uusi kehaomaseid aineid, näiteks kollageeni, hüaluroonhapet jms. On teaduslikult tõestatud, et vananemisvastastes kreemides olevad kollageeni ja hüaluroonhappe molekulid on niivõrd suured, et ei suuda tungida naha sügavamatesse kihtidesse, et täita puuduolevaid varusid.

Kui kiiresti näen tulemusi?

Nutrikosmeetika puhul on oluline teada, et toodet tuleks kasutada kuurina. Nagu treenides või tervislikult toitudes ei saavuta me üleöö ideaalset keha, siis ka toidulisanditega toimuvad protsessid meie kehas järk-järgult. Toidulisandeid tuleks tavaliselt kasutada vähemalt kolme kuu vältel ja tulemuste avaldumine sõltub palju organismi varudest/puudujääkidest – kellel avalduvad tulemused kiiremini, kellel aeglasemalt.

Teatavasti on ka nutrikosmeetikat, mis aitab kehakaalu kontrolli alla saada. Kas ja millal haarata salendava nutrikosmeetika järele?

Tõepoolest, ühe nutrikosmeetika kategooriana saab liigitada tooted, mis aitavad saleneda. Siinpuhul tuleks taas meelde tuletada, et kõik saab alguse meist endast ja seestpoolt. Ilustamata, ükski salenemistoode ei suuda teha imet, kui te ei kontrolli toitumist ja liigute vähe. Salendavad tooted on suureks abivahendiks koostöös tervisliku toitumise ja liikuva eluviisiga. Salendavate toodete hulgast leiab kaalu korrigeeriva joogi, mis aitab kiirendada ainevahetust, vähendada liigset vett kehas ja samuti väljutada mürke. Rasva põletavad kapslid tõstavad keha energiakulutust, mistõttu põletame rohkem kaloreid ja rasvkude väheneb.

Kui vitamiine võetakse enamasti julgelt, siis toidulisandeid teinekord natuke ka kardetakse. Kas on põhjust? Ja kellele need mõeldud on?

Siinkohal ei saa üldistada ja tuleks inimestele südamele panna, et palun kontrollige, kust on toode pärit, kes on tootja, kus see on toodetud, kas toode on Eesti veterinaar- ja toiduametis registreeritud ning mida see sisaldab. Palun ärge tellige tundmatuid toidulisandeid eBayst, ebausaldusväärsetest allikatest. Meie tervis on meile kõige tähtsam ja tagajärjed võivad olla pöördumatud. Kui teil tekib kahtlus, pidage nõu arstiga. Üldjuhul ongi toidulisandid vitamiinide kompleks, millele võib olla lisatud mõningaid taimede ekstrakte jms. Biocyte’i bränd on pälvinud tunnustuse üle maailma – tooted on korduvalt auhinnatud nende päritolu- ja tootmisriigis Prantsusmaal, müüdaval üle maailma apteekides ning koostisosad on naturaalset päritolu. Biocyte on suutnud leida loodusest pärit efektiivsed ja tervislikud koostisosad, näiteks yerba mate, guaraana, nõges, ananassiektraktid jne.

Peale selle, et tooteid tuleks osta usaldusväärsest allikast ja tootjalt, tuleks vaadata toote koostist ning kontsentratsiooni. Tihtipeale ei pruugi ei kõige odavam ega ka kõige kallim olla parim variant. Selleks vaadake, kui palju on üldse tootes toimeainet – see võib määrata ka tulemuste avaldumise kiiruse ja efekti.

Biocyte’i teeb eriliseks see, et tooted on tõesti kõrgelt konsentreeritud ja paljude kasutajate tagasiside põhjal on tulemuste nägemiseks läinud vaid nädalaid.

Aga kuidas on vitamiinidega?

Vitamiinid on organismi ABC, nagu sai mainitud. Paljud vitamiinid peaksime kätte saama toidust, kuid üha kiirenev elutempo ja sellega kaasnev kiirtoit, töödeldud toidud ning mitte enam nii puhtalt kasvatatud juur- ja köögiviljad panevad inimesi neid purkidest juurde tarbima. Vitamiinide loetelu on pikk ja toime organismile erinev. Üldistatuna aitavad vitamiinid püsida meil energilised, elujõulised, teotahtelised ja olla hea tervise juures.

Kust tean, kas ja milliseid vitamiine võtma peaksin? Kuidas võiksin aru saada, kas mul on mõne aine puudus?

Vitamiinide puudusest annab kõige parema ülevaate siiski vereproov. Kui inimene tunneb end jõuetuna, tervis on kehvemapoolne, tasuks alati lasta end kontrollida. Eesti inimene kannatab üldjuhul D-vitamiini puuduse käes, mida annab meile päikesekiirgus. Sama lugu on näiteks C-vitamiiniga, imelise antioksüdandiga, mida meie keha ise ei sünteesi ja mida saame vaid toidust või toidulisanditest – kes kui palju, see oleneb toidulauast.