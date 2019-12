Sandra Daškova leidis oma lemmikkreemi

Nüüd, kus oled saanud mõned kuud LUUVi tooteid proovida, millised on muljed?

Ma ei olnud varem LUUVist midagi kuulnud, kuid mul on väga hea meel, et olen saanud selle brändiga lähemalt tuttavaks ning nüüd on nende toodetel kindel koht minu kehahoolduses. Pööran viimasel ajal väga palju tähelepanu just looduslikele ning orgaanilistele näo- ja kehahooldusvahenditele, niisiis hindan väga seda, et LUUVi tooted on looduslikud. Olen seda meelt, et oma keha ja näo eest peab hoolitsema ja seda peab tegema kvaliteetsete vahenditega. Eestis võib leida meie enda valmistatud tooteid, mis on tõesti imelised. Ka LUUVi toodang on välja töötatud ning valmistatud siinsamas Eestis. Kui vanasti ei osatud kodumaisest lugu pidada, siis nüüd on vastupidi. Näen üha rohkem, kuidas mu sõbrannadki eelistavad võimalusel alati eestimaist.

Millised on peamised kriteeriumid, millele sinu kehahooldustooted vastama peaksid?



Kahe lapse emana tahan saada minimaalse ajaga maksimaalset tulemust. LUUVi toodetega olen leidnud lahenduse, kuidas pikka kreemitamist hoopis lihtsamaks teha – see imendub ju nii kiiresti. Suurimaks plussiks loen aga seda, et LUUV ei paku ainult hetkelist lahendust. Valin oma kehahoolduseks ikkagi vaid need vahendid, mis pakuvad pikemaajalist efekti ehk sügavat niisutust. LUUVi tooted toimivad ka selles osas hästi. Ja mis samuti oluline – teevad seda looduslikult!

Kumb LUUVi toode osutus sinu lemmikuks?

Kindlasti astelpaju-porgandi kehakreem. Mulle meeldis kohe avades selle lõhn. See oli ülimalt mõnus, selline kergelt tsitruseline ja värske. Olin väga üllatunud, kui sain avades aru, et tegemist on vahukreemiga. See on nii mõnusa konsistentsiga. LUUVi kehakreem niisutab hästi ning jätab keha mõnusalt värskeks. Astelpaju ja porgandi kooslus on imeline magustoidus ning tundub, et sobib suurepäraselt ka kehakreemi sisse. Ootan juba huviga ka teiste LUUVi toodete proovimist, sest valikus on neid ju lausa üle kahekümne.





Proovisid ka porgandi kuivõli. Mida sellest arvad?



Olen varem proovinud erinevaid kuivõlisid ja pole väga rahule jäänud, sest need ei ole tahtnud eriti imenduda. Mul pole laste kõrvalt aega oodata, millal õli imendub. Seepärast olin pisut skeptiline ka LUUVi porgandi kuivõli proovides. Suur oli aga minu üllatus, kui seda toodet esmakordselt kasutasin. Õli imendus kiiresti ja olen sellega väga rahul. See jätab kehale ka mõnusa jume, mis on praegusel päikesevaesel ajal suur boonus. Väga hea toode! Jään kindlasti kasutama nii LUUVi kuivõli kui kehakreemi.





Kas võib öelda, et LUUVi kuivõli võib kasutada kreemi asemel?



Jaa, minulegi üllatuseks võib küll. Kui varasemalt on mulle tundunud, et õli imendub kauem kui kreem, siis konkreetse tootega seda probleemi ei olnud. Õli läks kiirelt naha sisse ja tegi oma töö. Kellele pole varem õlid sobinud, võiksid sellele tootele võimaluse anda ja ise järele proovida.