SUUR KINGIGIID | Mida panna kingikotti, kui aega ja ideid napib?

Teab ju igaüks omast käest, et küsimus "Mida sa jõuludeks soovid?" oli põnev peamiselt lapsepõlves. Täiskasvanueas on märksa raskem oma soove avaldada või nendeni üldse jõuda – tundub, nagu kõik oleks justkui olemas. Siiski nõustub ilmselt suurem osa inimesi, et kui ühtegi ideed välja ei käi, võib teinekord saada päris jahmatava üllatuse osaliseks. Nipsasjakesed, mis jäävad kapile tolmu koguma, või järjekordne kruus nõudekollektsiooni, mis ei taha enam kuidagi kappi ära mahtuda. Siis mõtled küll, et oleks vaid midagi asjalikku soovinud ...

Mis seal salata, eks viimasel hetkel poodi hüpates võid isegi väljuda sealt täiesti tarbetu kingitusega, mis ei rõõmusta ei kingitegijat ega -saajat. Kuidas siis olla kindel, et kink oleks ühtaegu praktiline ja heameelt valmistav? Olgu kingisaajaks mees või naine, vali kingitus ilutoodete seast. Naistel kulub oma ilulemmikutele niikuinii tohutu palju raha, mistõttu on iga panus sellesse fondi tänuväärt. Meeste jaoks on ilutooted aga sageli miski, mida kohe esimese hooga soovida ei oska. Siiski ei ütle nad kunagi ära ei heast lõhnast, habemevahust ega mõnusast niisutavast näokreemist. Tänapäeval, kus ilutoodete veebipoest saab kõik vajaliku ning seal on isegi kingitused mugavalt ära kategoriseeritud, on patt minna sihitult mööda linna ringi uitama. Mida siis aga ikkagi kinkida?

Kingitus, mis paneb iga naise end hästi tundma

Meik on miski, mille arvelt naisterahvad juba naljalt kokku ei hoia, sest eelkõige on see investeering iseendasse ja oma heaollu. Tahab ju iga naine tunda end ilusa ja enesekindlana. Vahvaid meigikomplekte, millega üllatada kas oma naist, sõbrannat, ema või tütart, on tohutu palju – sobiva leiab nii noorele tüdrukutirtsule, kes teeb meigimaailmas oma esimesi katsetusi, kui ka kogenud katsetajale. Kindlasti tasub ettevaatlik olla jumestustoodete kinkimisega – kingisaaja näotooni tundmata on see võrdlemisi riskantne valik, mistõttu on targem enne jumestustoodete kinkimist pisut eeltööd teha. Küll aga on raske, kui mitte võimatu eksida näiteks lauvärvipaletiga. Juhul kui sa kohe üldse ei tea, millist kosmeetikat kingisaaja enim vajaks, võid julgelt investeerida meigitarvikutesse – pintslid kipuvad õige ruttu kuluma, mistõttu on hea need mõne aja tagant välja vahetada.

Kinkekomplekt, mis sobib kingisaaja iseloomu ja elustiiliga

Ilumaailm ei piirdu üksnes kosmeetikaga. Kui sinu lähedane kingisaaja pole suurem asi meikija, pane talle ise kokku vahva korvike, kuhu vali sisse mõned teematooted, mis sobiksid nii tema iseloomu kui ka elustiiliga. Aktiivsele reisisellile, kes armastab igal talvel külmast ja kargest Eestist sooja peitu põgeneda, sobib hästi päevituskosmeetika. Tragile töönarkomaanile, kes ei tee juba ammu vahet töö- ja puhkeajal, kulub kindlasti marjaks ära mõni lõõgastuspakett. Kui endal napib viitsimist, uuri, milliseid vahvaid karbikesi on tootjad ise kokku pannud. Komplekt, kuhu kuuluvad unemask, dušigeel, kaks mõnusat kihisevat vannipalli ja ihupiim, peaks töö- ja muremõtted peast pühkima ka kõige suuremal töökarul. Lõõgastumist soosivad ka kinkekomplekt Vahutav Vannielamus ja Ükssarviku vanni- ja hoolduskomplekt.

Dušigeel, šampoon ja deodorant – praktiliste kingituste esirinnas

Teinekord peljatakse dušigeeli või deodoranti kinkida, kartes, justkui oleks see solvav vihje kingisaajale. Tegelikult pole muretsemiseks põhjust. Vastupidi, pesemisvahenditele võiks julgelt anda kõige praktilisema kingituse tiitli, millega juba naljalt ämbrisse ei astu. Eriti siis, kui valid mõne esinduslikuma brändi. Kui siiski kardad, et üksik dušigeel või deodorant näeb mannetu välja, otsusta kinkekomplekti kasuks, mis lisab kindlasti kingitusele väärikust. Teinekord on karp lausa niivõrd ilus, et saad sedasi ka pakkimiselt aega kokku hoida. Otsid kingitust mehele? Vaata järele, milliseid juuksehooldus- ning kehahoolduskomplekte meestele pakutakse. Mõistagi ei jää naistele mõeldud valik meeste omale sugugi alla – vahvaid kinkekarbikesi leiab nii juustele kui ka kehale.

Ehted on tüdrukute parimad sõbrad

Ütluse Marilyn Monroe'lt, kuidas teemandid on tüdrukute parimad sõbrad, võiks vabalt laiendada kõigile ehetele. Ilusast kõrvarõngapaarist, kaelakeest või käevõrust, mis sobib ka kandja isiksusega, ei ütle tõepoolest ära ükski naine. Juhul kui sa ei tea täpselt, millist ehet kingisaaja sooviks, tasub eelistada võimalikult tagasihoidlikuid ehteid. Veel üks väike soovitus – enne veel, kui tellimust vormistama asud, selgita välja, kas kandja armastab kanda kulda või hõbedat. Üldjuhul on igal naisterahval välja kujunenud oma kindel eelistus.

Parfüümikomplekt rõõmustab nii naisi kui ka mehi

Ideaalne kingitus nii mehe kui ka naise kingipakki on lõhnakomplekt – ilusas pakendis parfüümile võib seltsi pakkuda näiteks dušigeel, ihupiim, väiksem lõhn, mida mõnus reisile kaasa võtta, või hoopiski huulepulk. Kindlasti võib tekkida küsimus, millist lõhna siis ikkagi kinkida? Kõige suurem kindla peale minek on kahtlemata see, kui valid kingiks tulevase lõhnakandja absoluutse lemmiku. Kui tunned, et juba aastaid tuttav parfüüm ei paku ehk kingisaajale piisavat üllatusmomenti, selgita välja tema lemmikparfüümi lõhnatüüp ning vali mõni teine sama lõhnabuketi väärikas esindaja.

