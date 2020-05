8 min. Taimsete õlide kasutamine kosmeetikas Anne & Stiil Kosmeetika stardikomplekt sisaldab toorainet ja pakendeid ning nelja retseptiideed. Relumee Kui püüdled oma kosmeetikakotis selguse ja lihtsuse poole ning otsid tooteid, mis oleksid naturaalsed, mitmetoimelised ja lühikese koostisainete nimekirjaga, tasub tutvuda puhaste kosmeetiliste õlide maailmaga. Kui sul on kodus mõned taimsed õlid, saad ise kiirelt mitmesuguseid kosmeetikume kokku segada – nii saad täpselt valida, mida endale peale määrid. Ja kui valmis segatud toode sulle ei meeldi või ei sobi, saad järgmine päev juba midagi muud katsetada.

Taimseid õlisid saadakse peamiselt erinevate taimede seemnete ja pähklite tuumadest pressimise teel. Taimsed õlid mõjuvad nahka pehmendavalt ja aitavad niiskust nahka lukustada. Nahahooldustoote koostises on taimsete õlide ülesanne teisi toimeaineid nahka transportida.

Juuksehooldustoodetes aitavad taimsed õlid muuta juukseid siledamaks, paremini kammitavaks ja läikivamaks ning niiskust juustes hoida.

Erinevatel õlidel on erinevad omadused ja need sobivad eri nahatüüpidele. Taimseid õlisid võib kasutada iseseisvalt või segada eeterlike õlide ja muude lisanditega.

Vali sobiv õli

Taimsete õlide ja võide peamine koostisosa on rasvhapped. Osa rasvhappeid toodab inimorganism ise, neid saadakse aga ka toidust ja välispidisel kasutamisel. Kuna naha pealmistes kihtides veresooni ei ole, saavad need kihid söödavast toidust vähem toitaineid kui alumised kihid. Seetõttu on vajalik naha pealmiste kihtide välispidine turgutamine. Rasvhapete koostist teades saab valida õli vastavalt soovitud eesmärkidele.

Oomega-9-rasvhape aitab hoida naha pringi ja säravana, vähendades ka vananemise märke – see muudab väikesed jooned ja kortsukesed nahal siledamaks ning vähem märgatavaks. Oomega-9 toimib ka antioksüdandina. Rohke oomega-9-rasvhappe sisaldusega õlid on näiteks aprikoosituumaõli, avokaadoõli ja magusa mandli õli.

Oomega-6-rasvhape aitab nahas niiskust säilitada ja sellel on ka põletikuvastaseid omadusi. Teised suurema oomega-6-rasvhappe sisaldusega taimsed õlid on kanepiseemneõli, kuningakepiõli ja viinamarjaseemneõli.

Oomega-3-rasvhapped loovad naha pinnale antimikroobse kaitsekihi, vähendavad vananemise ilminguid, muutes naha pringimaks, vähendavad naha kaudu toimuvat veekadu ning parandavad naha ja juuste tekstuuri. Oomega-3-rasvhappeid sisaldavad teistest rohkem kanepiseemneõli ja kuningakepiõli.

Õlide omadustest olenevalt sobivad mõned õlid paremini kuivale, teised põletikulisele nahale. Nagu iga kosmeetikumiga tasub esmalt sobivust testida väiksel nahapinnal, eriti kui tegemist on probleemse või põletikulise nahaga. Kui näonahk võib olla väga tundlik ja pretensioonikas, siis ülejäänud kehal saab rohkem mängida.

Kuivale nahale sobivad õlid: mustköömneõli, aprikoosituumaõli ja porgandiõli. Relumee

* Kuiva naha ketendust ja kihelust aitavad efektiivselt leevendada argaaniaõli, aprikoosituumaõli, porgandiõli ja mustköömneõli.

* Vananeva naha puhul on oluline kasutada tooteid, mis sisaldavad rohkelt antioksüdante. Vananevale nahale sobivad näiteks argaaniaõli ja kibuvitsaseemneõli.

* Põletikulisele nahale sobivad argaaniaõli, jojoobiõli ja vaarikaseemneõli.

* Probleemse naha omanikud peaks pöörama tähelepanu õlide komedogeensuse näitajatele. Osa õlisid ummistab poore vähem kui teised. Madala komedogeensuse näitajaga on näiteks jojoobiõli, kanepiõli ja shea-või. Hoiduda tasuks aga näiteks kakaovõist.

Taimsete õlide kasutamine

Kui sobiv õli valitud, leiad altpoolt ideid, kuidas neid oma igapäevasesse ilurutiini sobitada.

Tuuni kreemi

Kui sa ei soovi eraldi õliga mässata, lisa paar tilka õli oma kreemi sisse. Arvesta, et suurema õlide sisalduse tõttu imendub kreem tavapärastest pisut aeglasemalt.

Õli meigialuskreemina

Õli muudab kuiva või ketendava naha siledamaks ja aitab jumestuskreemil paremini libiseda. Näol piisab kasutamiseks paarist tilgast. Parem on õli kerge sõrmedega tupsutamine nahale kui intensiivne masseerimine.

Õli meigieemalduskreemina

Kuna õli lahustab õlipõhiseid kosmeetikatooteid, on see tõhus ka kergema meigi eemaldamiseks. Vala pisut õli vatipadjale ja eemalda selle abil kosmeetika nahalt. Naha õlijääkidest puhastamiseks kasta näorätik sooja vette ja pühi sellega nägu üle.

Õli kasutamine keha-, näo- ja jalakoorijates

Kiire kehakoorija saad valmistada, segades paar supilusikatäit õli kolme-nelja supilusikatäie pruuni suhkruga. Õrnematoimelise koorija jaoks kasuta peenemat suhkrut, suuremad terad annavad tugevama efekti. Selline koorija sobib ka näole. Masseeri nahka ringjate liigutustega (näol ettevaatlikumalt). Lase õlil veidi imenduda ja seejärel pese jäägid nahalt maha.

Kandade tugeva naha surnud rakkude eemaldamiseks sobib kasutada efektiivsemat soolakoorijat. Sega õli suhkru asemel soolaga ja masseeri nagu eespool kirjeldatud. Sool on väga intensiivne koorija ja seetõttu ei ole soovitatav kasutada seda mujal kui ainult kandadel ja taldadel. Samuti ei ole soovitatav kasutada seda marrastuste või katkise naha korral, sest sool tekitab kipitust. Soolakoorijat kasuta mitte tihedamini kui kord nädalas, kuna soolal on ka nahka kuivatav toime.

Õlide kasutamine juuksehoolduses

Kui soovid katsetada juustel õlihooldust, pead esmalt selgeks tegema oma juuste poorsuse. Väikese poorsusega juuksekarva pealmised kihid on tihedasti suletud. Juuksed on tugevad ja märguvad aeglaselt. Erinevad kosmeetikumid ei taha tiheda pealispinna tõttu eriti juustesse imenduda. Suure poorsusega juuste puhul tuleks valida õlid, mis on kergemini imenduvad. Sobivad näiteks vaarikaseemneõli, aprikoosituumaõli ja jojoobiõli.

Suure poorsusega juuksed on kuivad, katkevad ja murduvad kergesti. Suur poorsus on tihti intensiivse töötluse, nagu värvimise ja föönitamise tagajärg.

Keskmise poorsusega juuste hooldamine on lihtsam, toimeained imenduvad hõlpsamini kui väikese poorsusega juustesse. Keskmise poorsusega juuksed võivad olla vastuvõtlikumad välistingimustele ja vajada erineva ilma korral erinevat hoolitsust.

Juuste õlihooldus

Juuste õlihooldus mõjub tõhusamalt paksudele, kuivadele ja töödeldud juustele. Kui juuksed on õhukesed, peenikese karvaga ja lähevad kiiresti rasuseks, on parem keskenduda üksnes juuste otstele, sest peanahk toodab ise piisavalt rasu juurte niisutamiseks ja toitmiseks. Üldiselt ongi õlimaski puhul parem keskenduda juuste otstele, et mitte segada peanaha rasunäärmete normaalset toimimist. See võib kaasa tuua rohkem kahju kui kasu.

Sobiv kogus õli juuksemaski jaoks on kaks kuni neli supilusikatäit olenevalt juuste paksusest ja pikkusest, otste hoolduse puhul võib piisata ka supilusikatäiest. Riiete kaitsmiseks aseta õlgadele käterätik.

Õli võib kanda nii märgadele kui ka kuivadele juustele. Soojenda õli veevannil ja kanna õli salkude kaupa juustesse. Kata juuksed kilega (toidukile, lahti lõigatud kilekott) ja seejärel mähi käterätikusse. Hoia nii 15–30 minutit.

Pärast õlimaski kasutamist tuleb õlijäägid juustest korralikult välja pesta, et need juustesse ei kuhjuks. Vajaduse korral pese juukseid kaks korda.

Toodete lõhnastamine

Loomulikult on üks osa kosmeetika kasutamise võlust toodete mõnus lõhn. Enamik taimseid õlisid on tagasihoidliku lõhnaga. Aroomielamuse saamiseks saad lisada oma kosmeetikumile mõnusa lõhna kas looduslike eeterlike õlidega või laia lõhnavalikuga, aga tehislikult valmistatud aroomiõlidega. Tilk lavendliõli mõjub rahustavalt, erinevad tsitruselõhnad annavad aga särtsakat energiat.

Toodete lõhnastamisel tasub tähelepanelikult jälgida doseerimist – supilusikatäie toote kasutamisel piisab ühest tilgast või vähemastki. Lõhnaained on väga kontsentreeritud ja liiga suures kontsentratsioonis lausa ohtlikud. Tundliku naha omanikud peaksid lõhnastatud toodet igaks juhuks väikesel nahapinnal testima. Lõhnaaineid ei tohiks lisada toodetele, mis võivad silma sattuda. Näohooldustoodete puhul tasub samuti kasutada pigem maksimumsoovitusest väiksemat kogust.

Kodus kosmeetika valmistamine on lihtne!

Nagu eelnevast näha, ei ole kosmeetika valmistamine keeruline. Kosmeetika valmistamiseks mõeldud õlid ja muud komponendid leiad relumee.ee veebipoest, rohkem retsepte ja ideid aga Relumee blogist. Algajaile kosmeetikuile pakume ka kosmeetika valmistamise stardikomplekti sammsammuliste juhenditega.