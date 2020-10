3 min. Tee endale väärtuslik kingitus Douglaselt! Anne & Stiil unsplasch.com Naisi võiks jagada kahte gruppi: need, kes armastavad ostlemist ja täiendavad oma meigikoti sisu pidevalt, ning need, kes pole ostlemisega niivõrd sina peal ja soetavad endale vaid esmatähtsad tooted, unustades end vahel hellitada. Olenemata sellest, millisesse kategooriasse liigitad end sina, veendu, et sul oleks tagavaraks olemas kõik allpool nimetatud tooted. Iga päev peaks olema kui püha, mil saad end rõõmustada!

1. Foreo kaubamärgi seadmed

Foreo eesmärk on parandada näonaha hooldusviise ja olla usaldusväärne kaubamärk, mis hoolitseb naha ilu ja tervise eest. Selle Rootsi brändi kaasaegne tehnoloogia hõlmab tarku lahendusi, mis hoolitsevad tõhusalt sinu näonaha eest. Soeta Douglasest endale Foreo seadmed näonaha ja hammaste puhastamiseks eriti sõbralike hindadega! Pärast seadme esimest kasutamist saad aru, miks on Foreo tooted niivõrd nõutud ja populaarsed.

2. Sinu lemmiklõhnaõli

Kui sa pole veel leidnud oma lemmiklõhna, on selleks nüüd viimane aeg! Selle õige lõhnaõli leidmine on eriline protsess. Lõhn näitab sinu tõelist olemust ja iseloomu ning annab indu muudatusteks. Ära karda riskida ja proovida midagi uut, kuni leiad selle, mida su süda ihkab! Douglase poes ja e-poes on sul võimalik tutvuda Giorgio Armani, Lancome, Ariana Grande, Carolina Herrera ja teiste kaubamärkide lõhnavalikuga. Ära karda proovida midagi uut ka siis, kui oled oma lemmiklõhna juba leidnud. Loo omale laiem lõhnavalik, mis rõõmustab sind iga päev.

3. Alusta näonaha hooldusest

Meik on imeline relv, mis suudab muuta su enesetunnet ja annab võimaluse luua erinev imago iga päev. Siiski ei tohiks unustada, et kõige aluseks on näonaha hooldamine nii enne kui ka pärast meigi kasutamist. Soeta endale igapäevaseks kasutamiseks sobivaim niisutav kreem, meigieemaldaja ja näomask ning pane oma nahk alati särama. Douglasest leiad Sensai, The Ordinary, Sisley, Shiseido ja teiste kaubamärkide näohooldustooteid.

4. Õiged tooted sinu juuste jaoks

Tihti peseme oma juukseid odavate, juhtumisi valitud toodetega, ilma et vaataksime, kas need üldse sobivad oma koostise poolest meie juuste struktuurile ja värvile. Vali juuksehooldustooted, mis sobivad suurepäraselt just sinu juustele. Õigete vahendite kasutamine muudab su juuksed siledaks, säravaks ja terveks ning kiirendab nende kasvu. Populaarseimad juuksehooldustoodete kaubamärgid Douglases on Placent Activ, Lakme, Noah, Rich jt.

5. Meeldiv keskkond sinu kodukohas