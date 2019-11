Teeme juttu nohust ja kuidas sellega võidelda

Rahva seas populaarne ütlus, et „nohu on haigus, mis möödub iseenesest seitsme päevaga ja kui seda ravida, siis saab sellest lahti kõigest nädalaga” peab paika, sest tõhusat ravimit neile 200 viirusele pole ja ilmselt lähiajal ka ei tule. Arstid soovitavad pesta tihti käsi ja ägedal viirusperioodil maski kanda.

Kui vaatame apteekide riiuleid, siis tuleb tõdeda, et pakutavaid lahendusi on mitu: sünteetilised ravimid, meresoolal põhinevad arstimid ja ninasalvid.

Sünteetilist toimeainet sisaldavad preparaadid on kiired, mugavad ja sobivad hästi tänapäeva elutempo juurde: sutsakas ninna ja 5–20 sekundiga on nina kuiv, õhk käib läbi ning püüdlik patsient võib uutele vallutustele vastu tormata. Pahatihti jääb märkamata kasutusjuhend, mis ütleb, et täiskasvanu ei tohi ravimit kasutada üle kolme päeva, sest see tekitab sõltuvust, tähelepanuhäireid, uneprobleeme jne. Lastele ja rasedatele on need ravimid keelatud!