3 min. Teie keha – meie teha Anne & Stiil Ilukliiniku vipMedicum töötajad Tänapäeva inimese postulaadid on noorus, tervis ja ilu. Milliste meetoditega saab kõige edukamalt naha toonust säilitada, kahjustamata seejuures tervist? Uus tehnoloogia multiraadio-lifting on teinud võimalikuks naha noorendamise ja pinguldamise ilma süstide ning kirurgilise sekkumiseta.

Aparaatse kosmetoloogia võimalused on tõepoolest lausa piiritud. Sellele kogemuste pagasile toetudes töötas ilukliinik vipMedicum välja programmi, mis põhineb multiplatvormil VIORA. Seda seadet on meie kliinikus kasutatud juba üle kahe aasta (RF-lifting VIORA).

Kõnealune metoodika on ainulaadne selle poolest, et võimaldab lahendada korraga mitu probleemi: pinguldada nahka, vähendada rasvaladestusi ja eemaldada tselluliiti.

Meie kliendid on väljendanud kindlat soovi saada väiksema ajaga rohkem tulemust, säilitades oma harjumuspärase elurütmi. VIORA vastab täielikult kõigile nendele tingimustele. Võite pärast protseduuri läbimist kohe tähtsale kohtumisele minna.

Milliseid probleeme multiraadio-lifting lahendab?

NÄGU: naha toonuse kadumine, kudede allavaje, miimilised ja vananemisest tingitud kortsud, topeltlõug, „kotikesed“ silmade all, akne ja armid.

KEHA: naha struktuuri muutused raseduse, operatsiooni või järsu kaalukaotuse järel, venitusarmid, lokaalsed rasvaladestused ja tselluliit.

Miks on just see metoodika ainulaadne?

Ilukliiniku vipMedicum meditsiiniosakonna juhi ning laser- ja injektsiooniliste meetodite juhtivspetsialisti Julia Kudrjavtseva sõnul on VIORA paeluv, sest see kohandub patsiendi järgi. Sellega saab töötada nii pindmiselt, parandades naha kvaliteeti, kui ka sügavuti, eemaldades rasvaladestusi nahaalustes rasvkudedes. Kui klient on noor ja tema nahk ei vaja pinguldamist, suunatakse energia dermisest läbi üksnes rasvarakkudesse. Kuid miks peaks keegi keelduma võimalusest muuta oma nahk veelgi pringimaks! Milline tulemus on võimalik selle protseduuriga saavutada?

JK: Jah, VIORA annab kahtlemata suurepärase noorendava tulemuse. Sellel aparaadil on kehaprotseduuride tarbeks üpris suur otsik, mis haarab suure ala, avaldab tugevamat toimet ja saavutab nii võimsama tulemuse.

Kõrgsageduslikud RF-impulsid stimuleerivad kollageen- ja elastiinkiudude sünteesi, normaliseerivad mikrotsirkulatsiooni ning kudede ainevahetust. Tänu sellele muutub nahk taas pringiks ja tihedaks. Pinguldusefekt on nähtav juba kahe nädala pärast.

Parimaid tulemusi oleme saavutanud kõhupiirkonnaga töötades. Pärast kuuri näevad meie patsiendid suurepärased välja nii bikiinides kui ka aluspesus: nende vanust ei reeda ei tuharad, küünarvarred ega reite siseküljed. Nahk näeb VIORA toimel tõepoolest kümme aastat noorem välja: selle reljeef on ühtlasem, nahk on tihedam, pringim ja hämmastavalt sile.

Atraktiivne välimus on tänapäeval muutunud edukuse sünonüümiks. Tahame ära märkida, et RF-lifting on absoluutselt ohutu ja sobib nii naistele kui ka meestele. Soovitame käia enne konsultatsioonil, kus spetsialist kirjeldab protseduuri käiku ja selle vastunäidustusi ning vastab kõikidele teie küsimustele. Kogenud spetsialistid teevad teie näo ja keha hoolikalt korda ning üsna pea saabub aeg, mil hakkate ümbritsevate imetlevaid pilke püüdma ja oma ilu ning atraktiivsust nautima.

