Tõeline läbimurre võitluses HÜPERPIGMENTATSIOONIGA

Iseäranis tugevasti mõjutab see naisi, sest neil on suurem oht ebaühtlase pigmentatsiooni tekkeks. Hüperpigmentatsiooni võivad tekitada kokkupuude päikesekiirgusega, vananemine ja hormonaalmuutused, näiteks rasedus või rasestumisvastased vahendid. Hüperpigmentatsiooniga aitab võidelda tõhus ja pikaajaline nahahooldus.

Hüperpigmentatsiooni algpõhjus on alati üks: nahk toodab liiga palju melaniini ehk pruunikat kehaomast pigmenti, mis annab nahale iseloomuliku värvuse. See on naha loomulik kaitsereaktsioon, sest melaniin aitab hajutada energiat, mis on nahka neeldunud päikesevalguses sisalduva kahjuliku UV-kiirguse mõjul. Selle tagajärjel muutub nahk tumedamaks ehk päevitub. Ent kui teatud piirkonnas toodetakse liiga palju melaniini, tekivad silmanähtavad pigmendilaigud – seda nimetataksegi hüperpigmentatsiooniks.