4 min. Toitumisnõustaja vastab: kuidas kiirelt ja tervislikult kaalu langetada? Anne & Stiil Kiirelt kaalust alla Dr Simeonsi dieediga Kätte jõudnud päikeselisem aeg motiveerib paljusid inimesi lisakilodest vabanema. Ikka selleks, et suvele kergemal sammul vastu astuda ning rannavormis end enesekindlalt tunda. Lisakilode mõjust kehale, oma kaalunumbri tervislikkuse hindamisest ja kiirest ning tervislikust kaalulangetamisest räägib toitumisnõustaja ja Dr Simeonsi dieedi konsultant Aire Kängsep. Artikli lõpust leiad sooduskoodi dieediprogrammile!

• Miks on oluline jälgida kehakaalu ning milline on ülekaalu mõju tervisele?

Ülekaalulisus on arenenud maades järjest suurem probleem, mistõttu meditsiinikirjanduses räägitakse lausa ülekaalulisuse epideemiast. Tervise Arengu Instituudi 2018.a tervisekäitumise uuringu kohaselt on Eestis ülekaalulisi inimesi 31,6% ja rasvunuid 19,1%. Lisakilod hiilivad tavaliselt ootamatult ligi ja üks hetk avastatakse, et enam ei mahu lemmikriided selga. Tihti seostatakse kaalutõusu kevadväsimusega, põhjendades, et pole energiat olla nii aktiivne kui varem. Tegelikult on siis juba tegemist tagajärjega, mille põhjustavad vale toiduvalik ja vähene füüsiline aktiivsus. Ülekaaluga kaasneb eelkõige oht haigestuda südame- ja veresoonkonna haigustesse. Samuti süvendavad lisakilod liigese- ja seljaprobleeme ning erinevad põletikulised protsessid kehas süvenevad.

• Kuidas veenduda oma kehakaalu tervislikkuses?

Kehamassiindeks ehk KMI väljendab kehakaalu ja pikkuse omavahelist suhet ning on kõige levinum viis andmaks ülevaate kehakaalu tervislikkusest. KMI loetakse hinnanguliselt normaalseks, kui see jääb vahemikku 19–25 ühikut. Alla 19 loetakse alakaaluks, vahemikku 25–29,9 ülekaaluks ning üle 30 rasvumiseks. Selleks, et vanuse ja soo eripärasid arvestades täpsemalt kehamassiindeksit arvutada, on Tervise Arengu Instituut loonud spetsiaalsed kalkulaatorid. Kõige lihtsam viis KMI arvutamiseks on jagada kehakaal kilogrammides pikkuse ruuduga meetrites. Näiteks 170 cm pika ja 65 kg kaaluva inimese kehamassiindeks on 65 : (1,7 × 1,7) = 22,5 (kg/m2).

• Millisel viisil tervislikult kaalu langetada?

Kui on selge, et kehakaal on liiga suur, sõltub lahendus olukorra tõsidusest. Paari lisakilo korral õnnestub hõlpsalt tulemust saavutada iseseisvalt toitumis- ja liikumisharjumuste korrigeerimisega. Kui on tarvis kaalu langetada suuremal määral, näiteks kui inimesel on juba ülekaal, siis tasub kindlasti abi paluda spetsialistilt.

Üheks võimaluseks on Dr Simeonsi dieet, mis on loodud just ülekaaluliste inimeste abistamiseks ning aitab kaotada 40 päevaga 8–15 kilo ilma tervist ohustamata. Kaalulangus on vaid varurasva arvelt ja füüsiline koormus pole tulemuste saavutamiseks nõutav. Dieediprogramm on sobilik ka väiksema kaalulangetuse soovi korral, näiteks suve-eelseks keha puhastamiseks varurasvast, et päikese käes kergemalt ja enesekindlalt sammuda. Dieedi lühem 23-päevane versioon võimaldab kaotada 23 päevaga vähemalt 5 kilo.

• Mis teeb Dr Simeonsi dieedi eriliseks?

Dieediprogrammi eeliseks on kindlasti meetodi efektiivsus ning see, et kiire kaalulangetus toimub tervisele ohutult ning ilma näljatundeta. Keha puhastub koos varurasvadest vabanemisega ning erinevalt madalakalorsusega dieetidest ei mõjuta Dr Simeonsi dieet struktuurrasva ja lihasmassi.

Lisaks kiirelt saabuvatele tulemustele on klientide vaieldamatuks lemmikuks osaks programmi juures isikliku dieedikonsultandi olemasolu. Kaalulangetus võib paljude jaoks olla emotsionaalne teekond - professionaalne tugi aitab leida vajadusel personaalseid lahendusi ning on toeks eesmärgi poole püüdlemisel.

