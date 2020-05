6 min. Tüdinud kreemist, mis jätab naha valgeks? Millest päikesekreemi valikul lähtuda? Anne & Stiil NAIF Päike käib üha kõrgemalt. Soojapügalad kerkivad samuti nädal nädala järel aina uutesse kõrgustesse. Välja päikese kätte kolivad nii kodukontorid, treeningud kui ka perekondlikud ühistegevused. On ju selleaastased kodused tingimused tõepoolest igati soodsad, et saada pruuniks juba teiseks juuniks. Kõige selle keskel ei maksa aga unustada päikeseratta salakavalat loomust – ka pealtnäha ohutu kevadpäike võib saada ohtlikuks nii meile endale kui ka pere pisematele.

Enda ja väikeste päikesesõprade kaitsmisele tasub tõepoolest mõelda juba esimeste soojemate ilmade saabudes. Päikesekreemide ja -õlide valik kipub poelettidel olema aga niivõrd kirju, et ühe õige leidmisega on igal aastal tükk tegu. Silmatorkavast pakendist ja heast lõhnast üksi ju ometi ei piisa, et julgel sammul suvele vastu astuda. Millest valikul lähtuda?

Päikesekaitsefaktor – miks ja milline?

Päikesekaitsekreemi olulisim funktsioon on mõistagi kaitsta meid kahjuliku päikesekiirguse eest. Just seepärast algab endale sobiva kreemi valik üldjuhul SPF-faktorist. Arvesse tasub võtta nii enda vanust kui ka nahatüüpi, aga oma osa on sellelgi, kas läheme lihtsalt sooja ilmaga välja jalutama või vajame kaitset lõunamaa kõrvetava päikese all. Siinkohal on abiks spetsialistide tarkuseterad. Hollandi vähiliit soovitab näiteks täiskasvanutele igapäevaste välitegevuste korral faktorit 15. Päevitamise korral, päikesereisidel ja talispordipuhkustel aga faktorit 30, beebidele faktorit 30 või 50.

Kõige selle juures ei maksa siiski unustada, et ükski päikesekaitsekreem ei kaitse päikese eest 100%. Suurem SPF-faktor pakub muidugi paremat kaitset, kuid vähesed teavad, et faktoritel 30 ja 50 ei ole just kuigi suurt erinevust. Näiteks SPF-faktor 30 pakub UVA- ja UVB-kiirguse eest kaitset 96,6% ning SPF-faktor 50 kaitseb 98%. Inimesed arvavad aga sageli ekslikult, et kui määrida peale kreemi faktoriga 50, ei saa nendega midagi juhtuda. Vedeletakse rannaliival tunde ja käiakse vahepeal ujumaski, ilma et kordagi selle aja sees uut kihti peale kantaks. Pärast ollakse üllatunud, kuidas küll kõrge päikesekaitsefaktor ei suutnud neid kaitsta.

SPF-faktorist üksi ei piisa

Termin SPF, mis pakub kaitset UVB-kiirguse eest, on enamikule tuttav ja sellele pööratakse üldjuhul võrdlemisi palju tähelepanu. Vähem teatakse, et peale UVB-kiirguse on olemas ka UVA-kiirgus, mis ei tekita küll nahapõletust, küll aga võib põhjustada nahakahjustusi. Seepärast tasub valida kreem, mis kaitseb nii UVB- kui ka UVA-kiirguse eest. Nende eristamiseks on hea meelde jätta, et UVA-kiirgus põhjustab naha vananemist – „A” nagu aging (ehk vananemine) –, UVB-kiirgus aga päikesepõletust – „B” nagu burning (põletus). Naistena ei tunne me ju päevitamisel hirmu mitte üksnes põletuse, vaid ka vananemise pärast. Ei tahaks ju keegi, et ajutise ilusa jume eest tuleks lõivu maksta liiga vara ligi hiilivate kortsudega.

Nahasõbralik koostis, mis sobib kogu perele

Päikesekaitsefaktori kõrval on valiku tegemisel äärmiselt olulisel kohal toote koostis. Siiski ei ole komme pakendilt tooteinfot lugeda olnud sugugi alati omal kohal. Põhjus selle taga tegelikult imelihtne – veidrad koostisosad mõjuvad sageli kui võõrkeel, mille dešifreerimisele kulub liiga suur aur. Sageli, kui endal vastavaid teadmisi pole, on kergem silm kinni pigistada. Nii võib juhtuda, et lõpuks ei tea isegi, mida täpselt nahale määritakse.

Paljud noored emad kinnitavad kui ühest suust, et olukord ja suhtumine muutub tugevalt pärast lapse sündi. Tuleb ju laste kehahooldustoodete valikul olla väga hoolikas ja tähelepanelik, mistõttu tekib paratamatult harjumus tutvuda alati kõigepealt toote koostisega. Pärast seda, kui tekib mõistmine, mida kehahooldustooted endas tegelikult peita võivad, hakatakse ka oma nahal üha enam eelistama puhta kvaliteediga tooteid, mis sisaldavad ainult neid koostisaineid, mida tõesti on tarvis ning mille puhul ei teki lugedes küsimust, mis asi see õigupoolest siis ikkagi on. Välistatakse aga tooted, mis sisaldavad mineraalõlisid, keemilisi säilitusaineid või tugevaid kemikaale, sest tahes-tahtmata – sellega, mida enda nahale kanname, puutub kokku ka beebi.

Loodussõbralik nahahooldustoodete bränd NAIF alustas just laste nahahooldustoodetest, mis võitsid emade südamed sedavõrd, et nüüd on eraldi tooted ka täiskasvanutele.

Et nahk ei jääks seejuures valgeks

Siiski ei ole üdini puhta koostisega päevituskreemid sageli täiskasvanud naiste lemmikud. Põhjus selleks lihtne. On ju paljudele naistele tuttav olukord, kus muidu jumekas keha pärast päevituskreemi pealekandmist mitu tooni heledamaks muutub. Probleem kipub kaasnema enamiku looduslike, 100% mineraalsete ehk füüsiliste filtritega päikesekreemidega. Seega on tõeline võit kreem, mis on küll puhta koostisega, aga ei jäta seejuures nahka valgeks. Keegi ei taha ju ilusat jumet ainult koduseinte vahel püsimiseks.

Laiem positiivne mõju

Veel aastaid tagasi näis tootedisainis töötavat reegel „mida rohkem, seda uhkem”. Nüüd liigutakse üha enam võimalikult minimalistliku stiili suunas, mida dikteerib eeskätt meie aina paranev keskkonnateadlikkus. Tänapäeval, kus muretseme üha enam oma ökoloogilise jalajälje pärast, soovime kõige muu kõrval pöörata tähelepanu sellelegi, kuivõrd keskkonnasõbralik on pakend ning kuivõrd mere- ja ookeanisõbralik koostis. Paljud kosmeetikatoodetes sisalduvad kemikaalid jõuavad kas vannitoa äravoolu või ookeani kaudu keskkonda. Sestap tasub eelistada tootjaid, kes kannavad hoolt selle eest, et seda ei juhtuks.

Kõigile neile tingimustele vastavad NAIFi päikesekaitsekreemid:

100% mineraalsete ehk füüsiliste filtritega,

looduslikud, mere- ja ookeanisõbralikud koostisosad,

koostis, mis ei jäta nahka valgeks,

keskkonnasõbralik pakend,

ei sisalda nanoosakesi,

kõik tooted veganlikud.