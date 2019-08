Uudne protseduur — süstivaba „ilurelv” CooLifting®. Ainult 5 minutit ja näete 5 aastat noorem välja!

CooLifting® on uudne lahendus, millel on palju plusse. Alljärgnevalt kõige põhilisemad neist.

Protseduuri läbiviimise kiirus. See on oluline neile, kellel ei ole palju aega aeglaste protseduuride või taastumise jaoks. Kaasaegse inimese elutempo on väga tormiline, nii et igaüks ei saa kosmeetilistele protseduuridele liiga palju aega pühendada. Kuid CooLifting®-u protseduuri puhul ei pea selle pärast muretsema — kogu protsess võtab aega ainult 5–10 minutit.