6 min. Vaata tulemusi: blogijapaar Marimell vabanes ülekilodest Dr Simeonsi dieediga Anne & Stiil Foto: Ethél Eliis Krünberg Marimell.eu blogijad Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson otsustasid aasta tagasi elus kannapöörde teha ja püüelda tervislikuma kehakaalu ning elustiili poole. Paar läbis Dr Simeonsi dieedi lühikese 23-päevase versiooni, vabanes ohutult ülekilodest ja võttis omaks tasakaalustatud toitumise põhimõtted, tänu millele on õnnestunud tulemust hoida.

Mari-Leen tunnistab, et on alati endale meeldinud, olenemata kehakaalust. Küll aga muutus kaalunumber tema jaoks probleemiks siis, kui tavalisest poest ei leidnud enam sobivaid riideid. Aasta siis oli 2011.

Toona sai tehtud maovähendusoperatsioon, mille käigus kaotas Mari-Leen 56 kilogrammi. Veidi tuli tagasi ja pikalt oli kaaluks 60–62 kilo. Pärast sünnitust sai kaaluks 70 kilo. „See kaalunumber ei liikunud aastaid kuskile poole mitte ühegi nipiga. Kuni minu ellu tuli Dr Simeonsi dieet. See tekitas omajagu põnevust ja haarasin võimalusest kinni,” lausub Mari-Leen. Seda enam, et tutvusringkonnas oli dieedi läbimise kogemus olemas – näiteks võttis üks sõbranna nelja nädalaga üheksa kilogrammi alla.

Selle teekonnaga liitus ka Mari-Leenu abikaasa ja Marimelli kaasblogija Meelis Tomson. „Minul oli lihtsalt väike kõht ees ja olin ise rahulolematu. Käisin küll trennis ja võtsin isegi personaaltreeneri, kelle abiga suutsin kaalu vähendada ning lihasmassi kasvatada, aga see paganama kõhupekk. Dr Simeonsi dieet tundus sellest vabanemiseks sobilik lahendus olevat,” seletab ta.

Kuna täispikk 40-päevane Dr Simeonsi dieet tundus esialgu hirmutav väljakutse, võeti ette lühem, 23-päevane variant. Vaadates nüüd sellele perioodile tagasi, tunnistab Mari-Leen, et dieet polnud keeruline ja tema jaoks oli suurimaks probleemiks oma portsjonite ära söömine. Kogused olid üpris suured. „Pean tunnistama, et kuna kaldusin mõnevõrra reeglitest kõrvale, siis see kajastus ka tulemustes. Seega, minu soovitus on kindlasti konsultandiga koostööd teha ja mitte patustada – asi on 100% seda väärt! Mu tulemus oli küll hea, kuid oleks saanud olla parem,” tunnistab Mari-Leen. Samas on ta ise vägagi rahul. „Parka lotendab ja tuttavad ütlevad, et olen peenem. Sellest piisab. Endal on raske erinevust tajuda, ainult võrdlevaid pilte vaadates saan aru, et, jah, olen tõesti peenem kui varem,” muigab naine.

Samal ajal tõdeb Meelis, et temale valmistas probleemi suhkrust loobumine. „Kuna ma ei ole varem kunagi toodete suhkrusisaldust jälginud, siis dieedi alguses tekkisid mul täielikud suhkruvõõrutusnähud. Oli hetki, kus mu aju lihtsalt ei töötanud ja pea oli tühi. Varem oli selle lahenduseks alati šokolaad, kuid nüüd enam mitte. Mind aitasid vitamiinid ja puuviljad, apelsinivesi, maasikad ja õunad,” vestab ta. Umbes 6–8 päeva pärast dieediga alustamist läks asi juba paremaks.

Kui ühelt poolt kaotasid nii Mari-Leen kui ka Meelis kaalu ja vööümbermõõtu, siis teisalt õppisid mõlemad tervislikku toitumist. „Vanasti võisin ma lõuna ajal sisse süüa umbes 700 grammi toitu. Ja seda tegin ka õhtusöögil. Seega oli minu magu üpriski veninud ja mahutas päris palju toitu. Kuid nüüd söön ma 300 grammi ja kõht on täis. Ükspäev tegin omale kogemata lõunasöögiks 400 grammi salatit ja mul jäi reaalselt pool alles. Selle teise poole sõin nii-öelda vahepalaks,” räägib Meelis. Või siis näiteks mõnel filmiõhtul – varasema popkorni asemel võtab ta nüüdsest snäkiks maitsestatud brokoli.

„Pärast Dr Simeonsi dieedi läbimist ei söö ma enam nii palju suvalisi asju, mis poes ette jäävad ja korvi lendavad. Vaatan ja kaalutlen ning mõtlen enne, kui midagi ostan,” lisab Meelis.

Mari-Leen leiab jällegi, et sai nüüd lahti arusaamast, et liha kõrval peab kindlasti olema lisaks salatile mingi lisand (näiteks kartul, pasta, riis). „Üllatav on see, et ma isegi ei taha enam rasket toitu. Ei ole vaja hommikuks tummist võileiba või lõunaks kastet ja kartulit, piisab kanast ja juurviljadest,” tõdeb Mari-Leen.

Dr Simeonsi dieeti soovitavad nii Mari-Leen kui ka Meelis. „Seda dieeti ei pea tegema läbi ainult siis, kui sul on kümme või üle kahekümne lisakilo, piisab ka viiest. Dieediprogramm sobib neile, kes soovivad lahti saada keha eri piirkondadesse ladestunud liigsest rasvast, mis teeb olemise pisut ebamugavaks. Tänu dieedile on võimalik sellest rasvast lahti saada, ilma et peaks tundide viisi kuskil jõusaalis rassima. Mina olen oma kaotatud kilodega rahul,” arvab Meelis. Mari-Leen annab aga kindla soovituse: pea dieeti kellegagi koos, nii on lihtsam!

„Nüüd, kui esimesest dieediringist on pea aasta möödas, on tulemus kenasti säilinud, toitumisharjumused on täielikult muutunud – see on ainult hea,” kiidab Mari-Leen.

Miks just Dr Simeonsi dieet?

Dr Simeonsi dieedikonsultant ja toitumisnõustaja Aire Kängsep toob välja, et dieet sobib kõigile inimestele, kellel on liigset varurasva, sest kaalulangetus toimub selle arvelt. „Inimene saab dieedi läbimise ajal vajalikud toitained varurasvast ja sööb ainevahetuse kiirendamiseks kindlate reeglite järgi 500 kalorit juurde,” osutab Kängsep.

Paljude jaoks positiivne uudis on kindlasti see, et Dr Simeonsi dieet ei nõua füüsilist aktiivsust. „Ehk kui trenniarmastust pole, siis kaalulangetuse tulemus sellest ei sõltu. Kes reegleid järgib, saab kindel olla ka edukas kaalukaotuses,” kinnitab ta.

Selleks, et dieediprogrammi kohta rohkem teada saada, vaata videot „Mis on Dr Simeonsi dieet ja kellele see sobib?”.