Vahel ikka juhtub. Prillide kindlustus

Me ei kahtle – kes oskab kvaliteetseid prille ja päikeseprille hinnata, oskab neid ka hoida, sest esiteks on need reeglina üsna kallid ning teiseks on kuskil kuklas ka teadmine, et uute sobivate leidmiseks võib jube palju aega ja vaeva kuluda. Sa hoiad neid prillitoosis. Puhastad prillilapi, mitte särgisaba või taskurätiga. Paned ette ja võtad eest kahe käega, mitte nagu filmis. Aga no ikka juhtub. Nad kukuvad, kriimustuvad, väänduvad, lähevad isegi keevitusest lahti. Täiesti kogemata.