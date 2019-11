Vananenud ja rippuv näonahk ei anna rahu? Facelift'i operatsiooniga võid saada kuni kümme aastat noorema välimuse

Dr Peep Pree Clinica AS

Mida facelift täpselt tähendab?

Ingliskeelne nimetus facelift tähendab eesti keeles näo ja kaela naha ning lihaste pinguldusoperatsiooni. Operatsioon hõlmab näo keskmise ja alumise kolmandiku ning enamikul juhtudel ka kaela naha ja lihaste pinguldamist. Kui kogu näo tõstmist ei ole vaja, saab operatsiooni teha ka väiksemas mahus. Näiteks on patsientidel suur huvi ka mini- ja keskmise pinguldusoperatsiooni vastu.

Millal on õige aeg hakata mõtlema pinguldusoperatsioonile?

Tänapäeva kosmeetikasalongid pakuvad küllaltki tõhusaid protseduure, mistõttu saab operatsiooni järjest edasi lükata. Ka pinguldavad näokreemid on esialgu abiks. Eks erandeid on ikka ja igale inimesele tuleb läheneda individuaalselt, aga pigem võiksid pinguldusoperatsioonist suurt abi saada üle 40-aastased. Õnnestunud operatsiooni korral võib mõni inimene lausa kuni kümme aastat noorema välimuse saada.

Näo vajumist saab illustreerida ka munaga. Pane muna kitsama otsa peale püsti, see on nagu noore inimese nägu. Kui keerad muna tagurpidi, niimoodi, et jäme ots on allpool, on see nagu vanainimese nägu.

Näo pinguldusoperatsiooni vajalikkust kaaludes tee dr Peep Pree soovitatud katse.

• Hinda näo ovaali peeglist vaadates – kas nägu on muutunud nelinurksemaks? Kas näo kuju ei ole enam allasuunas kolmnurkne, suu nurgad hoiavad nähtavalt allapoole ning alumine näoosa on laiemaks vajunud? Kui suunurkade juures olev alalõualuu joon on ära vajunud, siis on õige aeg registreerida end ilukirurgi konsultatsioonile.

• Vaata nägu püsti seistes ja seejärel selili olles. Seliliasendis näeb täpselt ära, mida gravitatsioonijõud aastate jooksul pehmete kudede, naha ja nahaaluse rasvkoe ning lihastega teinud on. Kui pikali heites näos märgatavat muudatust ei toimu, ei ole ka põhjust operatsiooniks.

Kui sa nüüd arvad, et sinu näo ja/või kaela nahk võivad vajada pinguldamist ning pinguldav näokreem ja aparaadihooldused enam ei aita, registreeru konsultatsioonile usaldusväärse kirurgi juurde. Konsultatsioonil teeb kirurg lõplikult selgeks, kas üldse ja millist operatsiooni välimuse parandamiseks vajad. Oluline on teada ka seda, et operatsioonist taastumine võtab aega kolm-neli nädalat, mis tähendab, et tööst, seltskonnast ja spordisaalist eemalolek on päris pikk.

Millised on peamised valearusaamad seoses pinguldusoperatsiooniga?

Facelift tähendab ikkagi näo keskmise kolmandiku ja alumise kolmandiku ehk alalõualuu joone osa ehk põskede, lõua ning kaela pinguldamist. Näo ja kaela pinguldusoperatsioonil ei ole mõju näo ülemisele kolmandikule ehk silmaümbrusele ja otsmikule.

• Silmapiirkonna täiustamiseks tuleb teha lisaoperatsioon kas samal ajal kombineeritud operatsioonina või eraldi. Silmade ümbrust mõjutab hoopis silmalaugude operatsioon.

• Otsmik ei ole näo ja kaela pingulduslõikuse ehk facelift'i osa, kuigi arvatakse, et on. Kirurgiline otsmiku tõstmine on hoopis endoskoopiline operatsioon.

• Väikesest lõualotist vabanemiseks saab noorema inimese puhul kasutada ka lõuaalust rasvaimu ning aparaadihooldust, mis lõhustavad rasvarakke ehk vähendavad gravitatsiooni poolt alla kistud rasvkoe kaalu ja mahtu.

Kas operatsiooni õnnestumine ja hilisem armi nähtavus oleneb naha tüübist?

Mida õhem ja kuivem nahk, seda kehvem on vere- ja lümfiringe ning seda kauem võtab paranemine aega.

Millised on suurimad ohud näo ja kaela pinguldusoperatsioonil?

Näo ja kaela pinguldusoperatsioon on kindlasti kõige ohtlikum valedes kätes ning võib lõppeda näonärvi osalise või täieliku vigastuse ja ühe näopoole halvatusega või insuldihaigele omase suunurga ära vajumisega. Kui nahka pinguldatakse võimalikult efektse tulemuse saamiseks liiga palju, võib tekkida haava servade nekroos, mis võib lõppeda haavade lahtiminekuga.

Seega on facelift viimane operatsioon, mida piltlikult öeldes „Kopli liinide tagumise otsa kõige odavama kirurgi juures” teha. Näo ja kaela pinguldamise plastilist operatsiooni tuleb teha vaid litsentseeritud kliinikus maineka kirurgi juures.

Kas selliseid juhtumeid, kus nahk on liiga pingule tõmmatud, esineb ka Eestis?

Esineb ikka ja eks liiga pingule tõmmatud nahk tuleneb kirurgi liigsest agressiivsusest ja tulemus võib jääda võlts. Klassikaline näide ülepingutatud näo ja kaela pinguldusoperatsioonist on pingul olevad kõrvanibud. Kõrvanibud on ebaloomulikult pikad ja justkui kaela küljes kinni ning näha on suurt pinget. Selline pinge venitab armi inetumaks ja nähtavamaks. Seda viga üritavad naised suurte ehetega peita. Heade ja ilusate tulemustega näo ja kaela pinguldusoperatsioonide tegemine on näo plastikakirurgia meistriklass. Kõik kirurgid ei ole selleks suutelised.

Kuidas on facelift’i operatsiooni armidega?

Arm algab kõrva eest või oimupiirkonnast juuste seest ja kulgeb kõrvanibuni, kust keerab kõrva taha olevasse nahavakku. Armide puhul jälgib hea kirurg alati põhimõtet – kõik armid peavad jääma võimalikult silmatorkamatud. Näonahk erineb kõrva ees olevast nahast oma tooni ja paksuse poolest ning ka seda peab kirurg arvestama. Dr Peep Pree soovitab patsientidel mitte mingil juhul enne operatsiooni juukseid lühikeseks lõigata. Seda tasub teha siis, kui ei ole enam punetavaid arme, mida juustega varjata. „Kuni armid paranevad ja muutuvad vähem silmatorkavaks, kehtib põhimõte – mida pikem soeng, seda parem.”

Armi punetust saab katta ka meigiga, mille kasutamine on lubatud siis, kui arm on enam-vähem paranenud ehk kindlalt kinni kleepunud. See on umbes 7–10 päeva pärast operatsiooni ehk siis, kui kõik haava koorikud on eemdaldunud ja arm on kuiv. Leemendavatele haavadele ei tohi kindlasti meiki panna. „Arm hakkab punetama alles teisel või kolmandal nädalal ja punetab mitmeid kuid kuni aasta. See on meigiga varjamise aeg!” Hiljem jääb armist alles valge triibuke, mis jätab nahakurru mulje ja on vaevumärgatav.