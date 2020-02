6 min. Viimase aja trend! Kodune kupumassaaž leevendab pinget ja vähendab tselluliiti Anne & Stiil Loverte.com Kupumassaaž aitab pingete vastu seljas ning vähendab juba kuu ajaga tselluliiti ja keha ümbermõõtu 2–5 cm.

Tselluliidiga võitlemisel ei ole enam vaja kalleid kreeme ega salongiprotseduure – kodus kasutatavad taskukohased massaažikupud lubavad tulemusi juba mõne nädalaga. Vestlesime sellest ja veel teistestki kupumassaaži kasulikest omadustest kupud.ee esindaja Mariliis Mürgimäega (33).

Kuppe kasutab juba üle 25 000 naise Eestis. Milles seisneb nende võlu?

Jah, oleme tegutsenud juba üle kaheksa aasta ja rahulolevaid kasutajaid on meil üle 25 000 ning müüdud on juba üle 60 000 kupu! Kupud on tõesti väga hästi vastu võetud ja ütleksin, et need on lausa viimase aja trend.

Populaarseks teeb kupud see, et need tõesti toimivad, neid on lihtne kasutada ja need on väga taskukohased. Tulemusi on näha juba 2–4 nädalaga! Jutt kuppudest levib peamiselt sõbralt sõbrale ja mingit pähemäärimist ei ole. Kupud kestavad aastaid, pärast iga kasutuskorda tuleb need vaid sooja veega üle loputada.

Kuidas kodune kupumassaaž toimib ja miks eelistada seda teistele massaažidele?

Tegemist on massaažiliigiga, mille tegemisel kasutatakse käepäraseid kokkupigistatavaid silikoonist massaažikuppe. Paljud naised, kes teevad küll palju trenni, ei saa tihti tselluliidist päris lahti. Siinkohal tulevadki appi kupud. Tselluliidi vähendamise mõttes on kupumassaaž üks kõige tõhusamaid massaaže, sest kupp imeb endasse vaakumiga palju nahka, lihaseid ja kudesid, tänu millele saab hõlpsasti kiirendada lümfi- ja vereringet ning ainevahetust.

Mõnes mõttes võib seda pisut võrrelda ka LPG-massaažiga, kus samuti tekitatakse vaakum, et probleemseid piirkondi kehal töödelda. Kupud on aga suurepärased abilised koduses kehahoolduses ja kõigile kättesaadavad. Paljud naised eelistavadki seda teistele massaažidele just sel põhjusel, et see on mugav, käepärane ja taskukohane ning mis kõige tähtsam: kasutajad näevad esimesi tulemusi juba nädala-paariga.

Millised kupud on valikus?



Meie bestseller on kindlasti kehakupp. Peaaegu 90% naistest esineb tselluliiti. Paljudel on aga probleemiks hoopis venitusarmid, teised soovivad vähendada reite, kõhu või puusade ümbermõõtu. Kehakupuga saab kõiki neid muresid vähendada. Juba 2–4 nädala pärast on näha suurepäraseid tulemusi! Kindlasti ei tohi aga unustada vee joomist pärast protseduuri. Väga hästi aitab kupp ka selja- ja õlavöötmevalude korral. Masseerides kupuga turjapiirkonda ja selga, leevendab see hõlpsasti näiteks istuvast tööst tekkivaid pingeid õlavõõtmes ja seljas.

Samuti on väga hästi vastu võetud näokupp. Näokupp on ideaalne neile, kellel on tekkinud mõned kortsud, näonahk on plass ja tuhm. Näokupp elavdab väga hästi näo mikrovereringet ja tõstab näolihaseid. Öeldakse, et see on kui kodune facelift’i protseduur. Samuti puhastab kupp poore ja vähendab aknearme. Näokuppu tasuks kasutada paar-kolm korda nädalas ja soovitan üks mõnus protseduur teha ka enne tähtsat üritust või pidu – massaaž annab erilise sära ja jume.

Silmakupp on meil nüüd pisut suurema diameetriga kui varem. See aitab hõlpsasti vähendada tumedaid silmaaluseid ning silendada peeneid silma- ja huuleümbruse kortse, kuhu näokupuga nii lihtsalt ligi ei pääse. Pealegi ei tohi õrna naha tõttu näokuppu silmade all kasutada.





Kuidas kupumassaaži kodus ise teha?

Kodune kupumassaaž on imelihtne. Probleemne piirkond on vaja ära õlitada ja siis tuleb vaid kuputama hakata. Kehakuppu kasutades peaks enamasti järgima põhimõtet, et kupuga tuleb liikuda altpoolt üles vereringe suunas. Parimate tulemuste saavutamiseks peaks kuputama kuu aega järjest 4–5 korda nädalas, pühendades ühele probleemsele piirkonnale 5–7 minutit. Pärast kuuri on nahk rohkem trimmis, vähenenud on ümbermõõt ja tselluliit.

Näokuppu tuleks aga kasutada 2–3 korda nädalas. Sellega on kaasas ka spetsiaalne skeem, mida järgides on seda lihtne kasutada. Näokupuga soovitame kuputada pärast dušši, siis on poorid lahti aurutatud ning õli ja kupu koostoime mõjusam. Silmakupu vaakum on aga väiksem ja pole niivõrd intensiivne, seega sellega võiks kuputada kas või igapäev.

Kas tooksid välja ka parimad tulemused?

Teeme väga palju koostööd blogijatega, kes teevad kuuajalise kuuri läbi ja saadavad meile tagasisidet nii mõõtude kui ka enne-pärast piltide kujul. Parimad tulemused, mis on saavutatud kuu ajaga, on 6 cm reie-, 8 cm kõhu- ning 3 cm käsivarre ümbermõõdu vähenemist! Keskmiselt aga vähendab kuputamine kuu ajaga reieümbermõõtu 2–4 cm ning kõhuümbermõõtu 3–5 cm võrra. Väga häid tulemusi on saadud ka venitus- ja aknearmide vähendamisel. Samuti saame pidevalt naistelt tagasisidet, et nad on varem küll igasugu protseduure proovinud, kuid kupud on ainsad, mis on aidanud tselluliiti silmanähtavalt vähendada, või on nad sellest sootuks lahti saanud. Kasutajakogemuste ja piltidega saab tutvuda meie kodulehel.

Kust kuppe leida võib?

Kuppe on võimalik lihtsalt ja kiirelt tellida e-poest kupud.ee. Samuti on kupud müügil Tallinna ja Tartu Kaubamajas, Tradehouse Ilukaubmajades, Pro Kosmeetika kauplustes, Saaremaa Kaubamajas, Bio4You ökopoodides, Haapsalu Apothekas, Les Petites Looduspoes Telliskivi Loomelinnakus ja lehel loverte.com.