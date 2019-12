Anname nõu! Milliste jõulukingitustega sel aastal lähedasi üllatada?

Kommide-šokolaadi uputus käib niigi pühadega kaasas, nipsasjakesed jäävad sageli kapile tolmu koguma ning ka disaini- ja lõhnamaailmas ei maksa kingisaaja maitset tundmata just kuigi julgelt ringi vaadata. Kuidas siis ikkagi pääseda arutust kaubanduskeskustes ringi jalutamisest? Samal ajal aga veenduda, et kingitus täidaks oma eesmärki.

Talvisel hooajal kuluvad kindlasti kõiksugu looduslikud terviseturgutajad marjaks ära, kasuks tulevad need aga aasta ringi. Kinkepakist leiad kolm asjalikku abimeest, kes aitavad külmataadi ning viirushaigustega rinda pista:

• ninasalv, mis niisutab tõhusalt limaskesta, pehmendab koorikuid ja vähendab ebamugavustunnet ninas. Kasutajad tõdevad kui ühest suust, et parem tunne saabub kohe pärast määrimist;

• kurgupihusti, mis sisaldab astelapajuõli ja taruvaigu tinktuuri ning on kurgukülmetuse korral asendamatu abiline;

• huulevõie, mis kaitseb huuli lõhenemise ja külma eest.