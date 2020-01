Kõige kasulikum taim – milline ja miks?

Lina on üks iidsemaid kultuurtaimi, sisaldades hulga vitamiine (E ja A) ja teisi bioloogiliselt aktiivseid aineid, mis on meie organismile eluliselt vajalikud. Näiteks on lina asendamatu küllastumata rasvhapete allikas – ta sisaldab 62,9% linoleenhapet (oomega-3-rasvhape), mida on muide kaks ja pool korda rohkem kui kalamaksaõlis, 15,9% linoolhapet (oomega-6-rasvhape) ning 13,44% oleiinhapet (oomega-9-rasvhape). Teadlased on tõestanud, et neist esimesed – oomega-3 ja oomega-6 – on elutalituseks eriti vajalikud. Uuringud näitavad ka, et linaseemneõli sisaldab sada korda rohkem lipiide kui teised õlid.