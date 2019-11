Kui sa ei kanna prille, siis need autojuhtidele mõeldud prilliklaasid panevad su vastupidist soovima

„Esiteks, nägemisteravuse vahe on ikkagi tajutav. Ilma prillideta näen ma hästi, prillidega natuke paremini, nii et miks mitte seda väikest eelist kasutada. Aga teiseks – pimedas ja vihmas muutub kõik. Viimane kord, kui ma Tallinnast Tartusse sõitsin, sai nähtavuse mõttes kokku minu ja ilmselt ka paljude teiste jaoks üks ebameeldivamaid kombinatsioone: pimedus pluss vihm pluss tihe vastutulev liiklus,” räägib Madis.

„Ainult pimedas on väga mõnus sõita, mulle lausa meeldib, kuid vihmaga on see üks suur stress. Su autol võivad olla kõige kvaliteetsemad eile ostetud kojamehed, aga selle sekundi murdosa jooksul, kui esiklaasil on siiski vihmapiisad, võimendavad nad korraks iga vastutuleva auto esituled ja iga teevalgusti vastikult kiiskavaks ülekuulamislambiks. Korraks on jälle okei ja siis taas prožektorid silmas. Ja nii terve tee. Kui kohale jõudsin, olin väsinud, nagu oleksin tulnud joostes, mitte autoga.”

1. Prilliklaasid arvestavad sellega, et hämaras ja pimedas on silma pupill suurem. Kui väljas hämardub ja pupill suureneb, siis nägemistugevus kahaneb. See tähendab, et pimedas vajavad silmad igal juhul lisatuge.

DriveSafe-prillid tunnevad valguse-pimeduse vahe ära ning kompenseerivad sellest tuleneva moonutuse.

2. Vastutulevate autotulede valgusvihk kahaneb kuni 64%. Vastutulevate autode tuled on hämaras ja pimedas liiklemisel üks intensiivsemaid segajaid, mis nõuavad vähese valguse tõttu niigi pinges silmadelt üha uuesti ja uuesti pimedusega harjumist, ning vihmapiisad panevad need veelgi intensiivsemalt särama. DriveSafe-klaasid aga vähendavad tulede ümber tekkivat valgusvihku kuni 64%.

3. Silm kohaneb kiiremini, kui pilk liigub teelt autosalongi ja tagasi. Lisaks sõiduteele peab autojuhi pilk ka mujal ringi liikuma. Tahavaatepeeglid, näidikud ja nupud nõuavad tähelepanu küll vaid hetkeks, ent sellest piisab, et hetkeks kaoks ka fookus. Suunates pilgu uuesti teele, peavad silmad lisatööd tegema. DriveSafe-prilliklaasid pehmendavad seda üleminekut ning silmad väsivad vähem.





Madis: see jutt kõlas natuke liiga ilusalt

„Olin üsna skeptiline, aga otsustasin siiski proovida ja panin Pro Optikasse aja kinni. Nägemise ning väljavalitud raamide kontroll oli pikk ja põhjalik, kokku läks vist pea tund aega. Prillid olid lubatud kahe nädala asemel kümne päevaga valmis ja ma käisin õhtul spetsiaalselt testimas, kas ikka oli mõistlik ost. Sõitsin ilma prillideta, panin ette vanad tavaprillid, siis uued autojuhiprillid, siis jälle vanad, siis sõitsin ilma, siis panin ette uued, ilma, uued, ilma, uued jne,” meenutab Madis.

„No ma ei oska öelda, kas see tuledehelk vähenes just 64 või 54 või mingi muu arv protsenti, aga vahe on igatahes tuntav. Teine tähelepanek oli see, et uutele prilliklaasidele omane kerge sinakas toon oleks nagu kella tunnikese võrra tagasi keeranud: hämar õhtu muutus justkui veidike valgemaks. Paduvihmas Tartu-otsa ei ole viimasel ajal uuesti ette tulnud, nii et sellist kogemust pole veel jagada, aga seninähtu põhjal olen ma igatahes rahul. Nägemiskontrollis tuli muuseas jutuks, et DriveSafe-prillidega sõidab ka Ott Tänaku uus tiimikaaslane Thierry Neuville. Kui minu jutt ei veena, siis tema ostuotsus vast ikka!”

