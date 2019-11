Kuidas oma geene tundes tõhusamalt kaalu langetada ja tervist parandada?

Uuringutes on leitud, et geenid mõjutavad kehakaalu 40–70% ulatuses. Ka praktikas on näha, et ühed ja samad toitumissoovitused ei sobi kõigile ühtmoodi hästi. Dieet, mis sobib ühele inimesele, ei pruugi teisele mingeid tulemusi anda. Teadusuuringutes on leitud geneetilisi variatsioone, mille olemasolu mõjutab oluliselt inimese kehakaalu olenevalt makrotoitainete (süsivesikute, valkude ja rasvade) erinevast osakaalust toidusedelis. Seda arvestades saab geneetilise analüüsiga usaldusväärselt määrata, milline on iga inimese jaoks sobiv toitainete osakaal menüüs, et kehakaalu tõhusamalt alandada ja kontrolli all hoida ning kiiremini soovitud tulemusteni jõuda.

Hea näitena võib tuua süsivesikute tarbimise. Paljud dieedid põhinevad süsivesikute tarbimise vähendamisel, kuid teatud geenivariatsioonidega inimestel võib liiga väike süsivesikute osakaal menüüs viia hoopis kaalutõusuni. Põhjus seisneb selles, et mõne inimese organism võib lagundada süsivesikuid kiirelt ja efektiivselt, ilma et nad kaalus juurde võtaksid. Sama kehtib ka rasvade kohta. Mõnele sobib vähendatud rasvasisaldusega dieet, sest nad talletavad toidust paremini kõiksuguseid rasvasid, mis kipuvad vöökohale kogunema. Teatud geenivariatsioonidega inimesed on jällegi saledamad, kui tarbivad ohtralt taimseid rasvu ehk jälgivad Vahemere stiilis toitumist. Sellised erinevused on ka üheks põhjuseks, miks dieedid tihti ebaõnnestuvad.



Geenitest aitab leida sobiva toitumisviisi ja optimaalse makrotoitainete osakaalu menüüs.

Kuidas oma geneetiliste eripärade kohta rohkem teada saada?

Selle jaoks on loodud erinevaid geeniteste, mis aitavad oma keha paremini mõista, et vajadusel elustiili muuta – kõik selleks, et parandada elukvaliteeti, elada tervislikumalt ja ennetada erinevate terviseprobleemide teket.

Ka Eestis saab teha mitmesuguseid geeniteste. Tallinnas tegutsev Geenitestide labor pakub geneetikute, toitumisspetsialistide ja spordifüsioloogide koostöös välja arendatud geeniteste, mis annavad infot meie geneetiliste eripärade kohta, et seeläbi targemaid ja tervislikumaid valikuid teha.

Geenitesti tegemine on lihtne, kiire ja valutu – selle jaoks ei ole vaja kuskile kohale minna ega verd anda. Geeniproovi võtmiseks vajalik komplekt saadetakse postiga otse koju. Proov võetakse suust steriilse vatipulgaga ja saadetakse seejärele laborisse analüüsimisele.

Geenitest aitab mõista, milline toitumisviis meile sobib

Nii nagu erineme üksteisest juukse- ja silmavärvi poolest, on olulisi erinevusi ka meie ainevahetuses. Toitumisega seotud geenitest FiguraGen Weight aitab teada saada järgmist.

• Milline on risk ülekaalulisuse tekkeks, kuhu rasv suurema tõenäosusega koguneb ja kas pärast kaalulangust kipub kaal kergemini tagasi tulema või mitte?

• Milline on makrotoitainete (valkude, rasvade, süsivesikute) toime meie organismile ja optimaalne osakaal menüüs?

• Milline on meile geneetiliselt sobiv toitumisviis, mis aitab kaalu tõhusamalt langetada ja kontrolli all hoida ning üldist enesetunnet parandada? Kas meie kehale sobib madala rasvasisaldusega dieet, kõrge valgusisaldusega dieet, vähendatud süsivesikute sisaldusega dieet, tasakaalustatud dieet või hoopis suure küllastumata rasvade osakaaluga toitumine ehk Vahemere dieet?

• Milline on treeningu mõju ja kalorite piiramise toime kehakaalule? Teatud geenivariatsioonidega inimestel on rasvapõletus treeningu tulemusel tõhusam kui teistel – see annab aimu, kas kehakaalu langetamise seisukohalt on olulisem liikuda rohkem või süüa vähem.

• Millised on meie isu ja toidueelistuste eripärad – kas näiteks suure magusaisu põhjus peitub geenides?

Testi vastus sisaldab põhjalikke soovitusi toitumisharjumuste ja elustiili muutmiseks ning kaasa tuleb ka tasuta kolme päeva näidismenüü, mis võtab arvesse konkreetse inimese geneetilisi eripärasid ja eesmärke.

Geenitest sisaldab infot selle kohta, kas meil esineb suurenenud vajadus teatud vitamiinide ja mineraalainete järele

Geenidest oleneb ka see, kuidas meie keha erinevaid mikrotoitaineid (vitamiine ja mineraalaineid) omastab ja töötleb. Vitamiinide ja mineraalainete puuduse tekkeriski geneetiline analüüs FiguraGen Vita aitab teada saada, kas esineb risk erinevate mikrotoitainete puuduse tekkeks. Testis analüüsitakse A-, B6-, B9-, B12- ja D-vitamiini ning raua, magneesiumi, kaltsiumi, seleeni ja ülioluliste oomega-3-rasvhapete puuduse tekkimise riske. See võimaldab teada saada, milliste toiduainete tarbimisele tuleks suuremat tähelepanu pöörata, et tagada enda jaoks vajalik mikrotoitainete kogus ning ennetada vitamiinide ja mineraalainete puudusega seotud terviseprobleemide teket. Nende mikrotoitainete taset, mille puuduse tekkerisk on suur, tasub lasta arsti juures sagedamini kontrollida, et neid vajaduse korral toidulisandina juurde tarbida.



Geenitest aitab välja selgitada, kas meil on suurenenud vajadus erinevate vitamiinide ja mineraalainete järele.

Enne kui käsi vitamiinipurgi järele sirutada, tasuks teada, mida meie keha tegelikult vajab.

See, kas erinevad riskid ka realiseeruvad, oleneb suuresti meie elustiilist ja toitumisharjumustest, kuid on selge, et teadmised oma geneetilistest iseärasustest aitavad teha targemaid ja tervislikumaid valikuid.

