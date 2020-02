5 min. Puutevabalt ja 30 sekundiga lühinägelikkusest vabaks – kuidas see käib? Anne & Stiil Foto: Shutterstock Müoopia ehk lühinägelikkus on üks levinumaid nägemishäireid üle kogu maailma. On hinnatud, et 2020. aastaks mõjutab lühinägelikkus ligikaudu 2,2 miljardit inimest ehk ühte kolmandikku kogu maailma populatsioonist. Õnneks on aga üha lihtsam ja turvalisem lühinägelikkusest vabaneda – tänapäevased silmade laseroperatsioonid on tänu tehnoloogia arengule muutunud igapäevasteks ja kiireteks protseduurideks.

Õnneks on möödas need ajad, kui nägemise korrigeerimiseks pidi tingimata silma sisselõike tegema, tekitades sellega silma pinnale eluks ajaks haavandi. Selle asemel on võimalik aastaid kestnud miinusprillide või läätsede kandmisest vabaks saada 30 sekundiga, puutevabalt ja ilma silma lõikamata. Kuidas see käib? Vastuse annab Eesti juhtiv lasersilmakliinik KSA Silmakeskus.

KSA Silmakeskuses on võimalik vabaneda lühinägelikkusest puute- ja lõikevabalt laserprotseduuriga Flow 2.0. Tegu on turvalise ja silmasõbraliku protseduuriga ning selle meetodi puhul teeb suurema töö ära laser, mistõttu on väga oluline kasutada ka maailma parimat lasertehnoloogiat. KSA tehnoloogiline partner on Saksamaa tipplaseritootja Schwind ja 2019. aasta kevadest on KSA-s kasutusel Schwindi kõige uuem ning kõige arenenuma tehnoloogiaga laserimudel Schwind Amaris 1050RS.

Mis toimub laserprotseduuri ajal?

Lühinägelikkus ei ole silmahaigus, vaid silma ehituse eripära. Lihtsalt öeldes on silm natukene liiga pikk ja selle tõttu murduvad valguskiired liiga tugevasti ega koondu mitte võrkkestal, vaid selle ees. Selle tõttu on lühinägelikkuse korral lähedale vaatamine hea, aga kaugele vaadates on objektid fookusest väljas ja udused. Flow 2.0 laserprotseduur on puute- ja lõikevaba protseduur ning nägemist korrigeeritakse üksnes laserkiirega, tegemata silmale ühtegi lõiget. Laserprotseduuri käigus lihvib laser sarvkesta pinda natuke õhemaks ja selle tulemusena vabanebki inimene lühinägelikkusest.

Selle tehnoloogia eelis on silma säästev põhimõte. Kui mõelda korraks tavalise A4-formaadis printeripaberi peale, siis sellise paberi paksuseks on umbes 100 mikromeetrit. Ühe dioptri lühinägelikkuse eemaldamiseks lihvib laser silma sarvkestalt kümme mikromeetrit ehk ühe kümnendiku A4-paberi paksusest. Kuuedioptrilise lühinägelikkuse korral lihvitakse silma vaid 80 mikromeetri jagu.

Protseduuri tulemusena eemaldatakse ajutiselt silma pindmine epiteel, mis on meie organismi üks kiiremini taastuvaid kudesid ja kasvab tagasi kolme päeva jooksul. Pärast epiteeli taastumist on laserprotseduuri läbinud silm mikroskoobist vaadates täpselt selline nagu tavaline silm – ei ole lõikekohta ning silm talub hõõrumist, puudutust ja põrutusi nagu enne protseduuri.

30 sekundiga aastaid kestnud lühinägelikkusest vabaks

Paljudele KSA klientidele on üllatuseks, kui kiiresti möödub laserprotseduuri tegemine tegelikult. Mida suurem on miinus, seda kauem protseduur kestab, aga keskmiselt töötab laser Flow 2.0 laserprotseduuri ajal ühe silma lühinägelikkusest vabastamiseks 15 sekundit ehk kahe silma puhul vabastab laser patsiendi lühinägelikkusest keskmiselt vaid 30 sekundiga.

Tihti küsitakse meie käest, kuidas on võimalik protseduuri ajal silma lahti hoida või mis siis saab, kui protseduuri ajal laserist mööda vaadata. Paaniliselt ei pea kuhugi vaatama, sest Schwindi Amaris 1050RS laseril on seitsmedimensiooniline silma jälgimissüsteem ja laser jälgib silma liikumist 1050 korda sekundis. See tähendab seda, et laser on alati inimesest kordades kiirem ja „püüab kinni” kõikvõimalikud silma liikumised. Laser teeb oma tööd mikromeetri täpsusega ja kõik on tema täieliku kontrolli all. Patsiendi ainus ülesanne protseduuri ajal on vaadata laseris olevat rohelist tuld ja arstiga rahulikult juttu rääkida.

Taastumiseks varu üks nädal

Pärast laserprotseduuri läbimist palume varuda rahulikuks taastumiseks vähemalt ühe nädala. Sel ajal on oluline palju puhata, lasta silmadel rahulikult olla, mitte neid liigselt pingutada või stressi tekitavate tööasjadega maadelda. Nädal pärast protseduuri kehtivad mõned elustiilipiirangud: vältida tuleb intensiivset trenni või aktiivset tegevust ja saunas või spaas käimist. Kui nädal on möödas, võib jätkata absoluutselt kõigega, millega varem tegeldi – võib tagasi minna poksitrenni, sukelduma või langevarjuga hüppama, kartmata oma silmade pärast. Nädal pärast protseduuri näeb inimene reeglina juba hästi, aga tasub arvestada sellega, et vahepeal võib nägemisteravus kõikuda ja maksimaalne nägemiskvaliteet saavutatakse paari nädala kuni kuu jooksul.

Silmade laserprotseduurid pole kunagi olnud nii turvalised ja mugavad, kui need on praegu. 30 sekundiga on võimalik oma elu täielikult muuta ja vabaneda aastaid kestnud lühinägelikkusest ning sellega seotud ebamugavustest.