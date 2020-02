Vanaemade tarkus külmetushooajaks

Kuna tänapäeva teadus pole ülemiste hingamisteede viirushaiguste ravil lõplikku edu saavutanud ja tähelepanu on suunatud sümptomite leevendamisele, siis tasub traditsioonilisi vahendeid meeles pidada. Seda enam, et tegelikult on hanerasva üks põhiline koostisaine mikroobidevastase toimega palmitoleenhape, mis imendub läbi naha.

Palmitoleenhappe sisaldus võib ulatuda hanerasvas 20%-ni. Palmitoleenhape onsamuti antioksüdant ja osaline rakkude uuenemisprotsessis. Nii leidis hanerasv hädade parandamisel kasutust juba 4000 aastat tagasi vanade egiptlaste juures, millest on säilinud kirjalikud ülestähendused kasutusest silmarohuna, putukate vältimisel, sääsehammustuste hooldamiseks ja veel paljudel teistel otstarvetel. Kuigi põhjamaalaste esivanemad siis veel oma tarkusi kirja ei pannud, võib hanerasval põhineva haavasalvi olemasolu sellel ajal oletada ka meie maal. Hanerasva on peetud võrreldes kõikide teiste rasvadega salvide valmistamiseks või muuks kasutuseks kõige väärtuslikumaks ehk kõigi rasvade emaks.

Külmade ilmadega on kasutatud hanerasva külmakahjustuste vältimiseks riietega katmata näo piirkonnas, kui on vaja viibida pikemat aega väljas, nagu näiteks talisportlastel või loodusesõpradel. Ajaloos on kasutatud hanerasva ka peale külmakahjustuse ilmnemist. Meie piirkonnas on ilm üsna ettearvamatu ja pakane võib tabada ette hoiatamata. Hanerasva kasutatakse veel korbatanud naha pehmendamiseks, lamatiste, põletuste, haudumiste ning märja ekseemi puhul. Hanerasval põhinevaid tooteid on kasutatud keha masseerimiseks seoses nahka soojendava ja noorendava mõjuga. Venemaal kasutati hanerasva meeste seksuaalse võimekuse tõstmiseks, määrides strateegilist piirkonda alakehas. Nii omistati hanerasvale suurt väge.