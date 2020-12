Jaanuar 2020

Tunnen sügavat vajadust elukutset muuta. Lasteaiaõpetajana olen end täielikult ammendanud.

Aga mida edasi teha? Astuda haridussüsteemist välja? Vabakutseliseks? Teha tööd sõltumata asukohast? Töö välismaal? See oleks põnev väljakutse, aga mis töö see oleks? Mis paneb mul silmad särama ja hinge helisema? Ehk on see kirjutamine? Mul on üks lugu, mis pulbitseb elavalt minu sees. Ma tahan selle endast välja kirjutada. Aga missugusesse vormi see valada: luule? Romaan? Eneseabiõpik? Raamat naistele? Kõigile, kes liimina kellegi külge kleepuvad?

Ja kuidas ma kirjutamise perioodil oma arved makstud saan?

Loos annab kommentaari ja jagab kasulikke õpetusi ka Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch.

LOE KA: Rahatark pereema Liisi Kirch võitles end aastatega praktiliselt finantsvabaks: ostsin esimese palga eest kohe Kaubamaja aktsiaid