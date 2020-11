Säästmise ABC ehk kõik, mida peaksid teadma, et järgmise kriisi ajal oleks sul tagavarad olemas

Ta soovitab iga päev võtta vähemalt minut selleks, et logida oma pangakontole sisse, vaadata, mis on kontode seis ning näha oma rahavoogude trende. “See on vajalik selleks, et saada ülevaade oma tänasest rahalisest seisust. Teil ei ole vaja mingisugust eraldi keerulist isiklikku raamatupidamist. Kui te logite oma kontole sisse ja jaotused on juba paika pandud, siis te tegelikult näete väga selgelt, kuidas teil rahaliselt täna läheb,” toob ta välja.

Arumäe soovitab ka vähemalt kord kuus välja arvutada oma tänase jõukuse määr. Definitsiooni järgi mõõdetakse jõukust ajas, näiteks kui meie säästud on 10 000 eurot, meie igakuised kulud on 1000 eurot, siis meie jõukus on kümme kuud. Arumäe sõnul võib protsessi alguses jõukus olla kas kuu või isegi mõningatel juhtudel päevades. “Me näeme igakuiselt, kuidas jõukuse määr hakkab ajas kasvama,” räägib ta. “Kui me samamoodi süsteemiga jätkame, jõuame ühel hetkel olukorda, kus meie jõukuse määr on võib-olla kolm kuud või kuus kuud. See annab meile majanduslikult palju turvalisema tunde, kui see, kus me täna oleme.”

Loomulikult jõudes sihtprotsentideni, võime ka mõelda välja, kuidas ennast selles olukorras premeerida. “Teeme selle teekonna enda jaoks nauditavamaks, kui mõtleme välja väikeseid preemiaid või tunnustusi iseenda jaoks,” soovitab Arumäe.

Tuleta endale meelde raha kontode vahel laiali kanda

Iga kuu 10-ndal kuupäeval peaks kandma kõik tulude kontole kogunenud rahalised vahendid laiali teistele kontodele. Arumäe soovitab selle kohta teha endale väike meeldetuletus.