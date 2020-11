Aasta naiseks valitud professor Irja Lutsar: selleks, et naisena läbi lüüa, ei pea millestki loobuma

Aasta naine 2020 Irja Lutsar tunnistab, et tänavune aasta on olnud väga raske. „Naiste pragmaatilisust ja selget mõistust on võib-olla ühiskonnas praegu rohkem vaja kui kunagi varem. Naine on ellujääja tüüp. Naised ei tegutse emotsiooni ajel, vaid pigem vaatavad, mis on ja mis ei ole jätkusuutlik, ja aitavad seal, kus on abi kõige rohkem vaja, mitte tingimata mõeldes, mis kõige rohkem kasu toob,“ ütleb ta. Lutsar peab üheks oma südameasjaks ka noorte innustamist. „Selleks, et naisena läbi lüüa, ei pea millestki loobuma,“ vihjab ta, et karjäär ja kodune elu täiustavad tänapäeval üksteist ning kutsub üles selles ka meeste panust hindama.