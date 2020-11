ARVAMUS | Kolme lapse ema: Mailis Reps teeb hetkel paljudele Eesti naistele ja emadele päris korraliku karuteene

Igal naisel, kellel on laps/lapsed tuleb hakkama saada 20.-21. sajandi suure dilemmaga: kuidas ühendada töö ja pereelu? On väga tänuväärne, kui seda dilemmat aitab lahendada armastav kaaslane/laste isa. Aga mis siis, kui seda meest/isa pole kusagilt võtta? Näiteks kadus juba ammu ära, ei võtnud vastutust, leidis uue naise, lõi uue pere vms? Statistika näitab, et sageli tuleb naisel/emal see dilemma lahendada ise.