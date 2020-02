Luisa Rõivas kannab presidendi vastuvõtul Iris Janvieri moemaja kleiti, mille prindil on kujutatud kunstnik Anna Kõuhkna maali.

FOTOD | Eksklusiivne muster ja suurlinna energia: Luisa Rõiva kleidil on kujutatud maali

Kunstniku teose põhjal on Iris Janvier loonud sellekevadise kollektsiooni jaoks uue prindi, mis on inspireeritud suurlinna energiast ja nooruslikust elujõust. Efektse mustri juurde on valitud elegantne tegumood.