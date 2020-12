Kiirabiarst paneb südamele: kui inimesed ei mõista maski kandmise vajadust, jäävad kiirabiautod peagi arstideta

Mis te arvate, palju selliseid isolatsioonipäevi meil veel priisata on, enne kui autod reaalselt inimesteta jäävad? Juba enne koroonat oli mõnedeks päevadeks raske asendajaid leida. Nüüd hiilib viirus juba täiesti ootamatutes kohtades ligi, kuna on asümptomaatilisi levitajaid.

Ja lõpetuseks: kujuta ette, mis tunne on täis isikukaitsevarustuses (see meedias nii palju reklaamitud muumitrollikostüüm) ja ffp3 maskiga viiendale korrusele marssida nii, et piisavalt õhku jätkuks ja siis veel suudaks oma mõtteid piisavalt sellelt konstantselt ebamugavuselt, pidevalt janult, uduselt nägemiselt, topeltkinnastest piinatud sõrmedelt kõrvale juhtida ja oma päris tööd teha. Ja millist keskendumist nõuab selles kostüümis veenikanüüli panemine? Patsiendi kiirabiauotsse tassimine? Aga me teeme seda kiirabis igapäevaselt, see on meie panus.