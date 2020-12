Teadmine, et minust saab sünnifotograaf, tabas mind aastal 2015 ja täiesti üleöö. Ühel õhtul kell 11 läksin voodisse ja järsku tundsin, et ees on midagi põnevat. Mõtisklesin, kuidas oleks, kui ka Eestis saaks professionaalsel tasemel sünnitusi pildistada, sest minu teada Eestis sünnifotograafe sel ajal veel polnud. Panin kohe samal õhtul oma lehele üles küsimuse, et naised, kas teid kõnetaks selline asi nagu sünni pildistamine? Ja läksin magama. Hommikul oli elevil naistelt – liialdamata – sadakond kirja sõnumiga, et see on üks suurepärane idee. Nii minust sünnifotograaf saigi.

Esimesed kogemused olid väga erilised. Olla teise naise kõrval, kes on parasjagu uuele inimesele elu andmas – seda ei saa sõnadesse panna.

Liis: “Olin saadud kogemusest lummatud!”

Kõik sai alguse minu tütre sünniga. Sattusin eba­professionaalse fotograafi otsa, kelle töö ei vastanud üldse minu ootustele. Kui oma sünnitus­pildid kätte sain ja neid nutta tihkudes vaatasin, sain aru, et ma ju tegelikult tean, milliseid pilte oleksin näha tahtnud. Elasin tollal Kanadas ja seal peab