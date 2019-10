Montoni muutumismäng | Stiilimuutuse tõi hea sulejooks

Osavad sõnasepad Annika, Laura, Merje ja Rene punusid mõtted vaimukasse luuletusse. "Loodetavasti tõestavad need read, et iga meie meeskonnaliige vajab stiilimuutust," kirjeldasid nad etteruttavalt värsside sisu, mida illustreeris foto neist endist, rõivasteks vaid prügikotid.

Hommikuti riidekapi uksi avada ei taha

üht ja sama musta värvi unisena põrnitsen.

Valik puudub, läheb sama

jälle selga, nukrutsen.

Tööle sõites usun, loodan

äkki täna teine pilt.

Meel läeb kurvaks, ikka sama

kolleegil must on seelik, püksid, särk ja kleit.

Kust küll leiaks rõivad need

mis kaunid tööl ja puhkehetkedel?

Kas tõesti võimatu missioon on see

või on me pundil lootust veel?

Montoni disainerid vastasid sellisele palvele suurima heameelega ning nii asutigi üheskoos DFDS Seawaysi töötajate üksluisesse garderoobi särtsu ja värvi tooma. Professionaalse pilguga valiti osalejaile selga neile kõige paremini sobivad rõivad. Valikul oli oluline kriteerium seegi, et riietus sobiks nii päevasteks töötoimetusteks kui ka pärast tööd õhtusöögile või teatrietendusele minnes – hommikul üheksast õhtul üheksani!

HANNES RÜÜTEL, Montoni meesterõivaste disainer

Klassikaline ja väljapeetud, kuid sealjuures igati mugav kontori look! Rene sai selga trikotaažkangast poolvoodriga bleiseri, mis on äärmiselt mugav ning istub ideaalselt keha järgi. Kombineerides pintsaku helesinise särgi ja stretšide tumesiniste pükstega, on saavutatud esinduslik väljanägemine nii tööle kui ka õhtusele üritusele. Omanäolisust ja mängulisust lisab bleiseri taskust välja piiluv värviline rinnarätik.

MERLE LÕHMUS, Montoni naisterõivaste peadisainer

Rõivaid valides lähtun ikka kandja tüpaažist. Huvitaval kombel pakkusin Laurale täpselt neid mudeleid, mida ta oli ise varem luuramas käinud ja lootnud kanda. Ehk 100% ootuspärane valik. Valituks osutusid müstilises toonis idamaises võtmes prindiga trikotaažtopp ja kookonlõikega seelik. Seeliku vöö pahem pool on toon toonis kangast ja võimaldab vöö pooli keerates mängulisust lisada. Mugav, kaunis ja väljapeetud nii igapäevaselt kontorisse kui ka vaba aja veetmiseks. Jalanõudeks valisin maskuliinsed poolsaapad, mis lisavad modernsust kogu look'ile.

Annikale tahtsin väga pastelseid kombinatsioone pakkuda, aga kokkuvõttes jõudsime pastelli ja kirka sinise kombinatsioonini. Fööniksi tikandiga kudum on ühelt poolt väga mugav ja soe, kuid samas eristuv. Värvikombinatsioon on rahulik, mistõttu ka lihtne erinevate pükste ja seelikutega kombineerida. A-lõikeline voltidega koobaltsinine seelik on eelkõige suurepärane valik, arvestades Annika kaunist kurvikalt naiselikku keha. Ussinahkne poolsaabas lisab lõbusa twist'i, näitamaks, et kõik ei pea alati toon toonis ja liiga tõsine olema. Elus peab värvi ja vürtsi olema!

Merjet kohates sain kohe aru, et tema värv on punane ja ega ta sellele vastu olnud. Moetänav pakatas ta kirglikkusest ja energiast. Kirkas punases toonis särkpluuskleit sai kaaslaseks ärksa ruudulise mustriga püksid. Komplektile vunki juurde keerates leidis Merje ise riiulist punase mütsi, ilmselgelt see naine värve ei pelga. Valitud sai hea näide kleidist, mida kanda nii mänguliselt kui ka väga asiselt ja miks mitte ka pidulikult.

Meie suurepärase mudelivalikuga kollektsioonist leiavad kõik kehatüübid endale sobiva valiku.

Merje (vasakul) ja Annika (paremal) Anu Hammer

ANNIKA (paremal)

Kudum: 49,95 €

Seelik: 59,95 €

Kõrvarõngad: 12,95 €

Laura ja Rene Anu Hammer

LAURA

Topp: 39,95 €

Seelik: 69,95 €

Kõrvarõngad: 12,95 €

Kaelakee: 25,95 €