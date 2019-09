Montoni muutumismäng | Vaata, kui stiilselt tervitavad uut õppeaastat Ristiku põhikooli õpetajad

Augustis läks käima Montoni ja Anne & Stiili stiilimuutuse projekt, millega kutsuti töökollektiive ja -tiime üle Eesti osalemissoovist märku andma. Esimesed õnnelikud muutujad ongi teie ees – Ristiku põhikooli noored ja tegusad õpetajad. Oma tiimi ja ägeda projektiga liitus hea meelega ka koolidirektor isiklikult.

On ju vana tõde, et positiivne enesetunne heast väljanägemisest peegeldub ka töistes tegemistes. Õpetajad Mari, Triin, Ago, Andres ja direktor Katrin sellele vastu ei vaidle. Nad soovisid alustada uut kooliaastat uue hooga ning väljendada seda värskust, pealehakkamist ja särtsakust ka oma riietusstiilis. Montoni disaineritel oli suur rõõm õpetajate soovile kaasa aidata – oma professionaalse pilguga valiti osalejaile selga neile kõige paremini sobivad rõivad. Valikul oli oluliseks kriteeriumiks, et riietus sobiks nii päevasteks töötoimetusteks kui ka pärast tööd õhtusöögile või teatrietendusele minnes – hommikul üheksast õhtul üheksani!

Merle Lõhmus, Montoni naisterõivaste peadisainer:

„Kooli direktorile Katrinile sobis hästi Montoni unikaalse idamaise prindiga sirgelõikeline kleit, mida saab lihtsasti erinevatele kehatüüpidele sobitada ja siduse abiga kaunilt taljet rõhutama panna. Kleit on elastsest kangast, mis töisel pikal päeval on täiesti asendamatu. Pikad ehted lisavad kandjale sihvakust ja elegantsi.”

„Mari julgustas oma rokiliku särtsu ja sportlikkusega pakkuma endale Montoni erikollektsiooni kuuluvat plisseeritud detailiga traksidega kleiti, mida vürtsitasin veel punase lühikesevarrukalise topiga. See kleit on üliuniversaalne ja kombineerub nii pükste kui ka erinevate toppidega, lisaks on see koolikeskkonna jaoks piisavalt väljapeetud.”

„Triinule sai selga sätitud kelmika sidusega alt kergelt laienev kleit, mis veel omakorda kombineeritud ruuduliste sigarettpükstega. Koos pükste ja sportliku jalanõuga on kogu look mugav ja mänguline, harmoneerudes nii kandja kui ka teda ümbritseva keskkonnaga.”

Hannes Rüütel, Montoni meesterõivaste disainer:

„Kihiti riietumine on alati sügise alguse märksõna (arvestades meie ilma – kord on soe, siis jälle jahedam). Trendikas tumesinine velvetpintsak, mis tasakaalustab sügisesi värvitoone, ja selle all olev kudum asendavad sügise alguses ülerõivast. Pärast tööpäeva õhtusöögile või teatrisse minnes on sobilik kudum ära võtta ja jätta pintsaku alla vaid särk, et saavutada veelgi soliidsem ilme.”

„Ago sai selga dressipluusi, et rõhutada sportlikku trendisuunda. Seda tasakaalustab aga formaalne tagasihoidliku prindiga särk. Tumedad teksapüksid on sobilikud nii tööle kui ka õhtustele üritustele (üheksast üheksani).”

Vasakult: Triin, Andres, Katrin, Ago, Mari Anu Hammer

Triin

Kleit: 79,95 €

Püksid: 59,95 €

Kõrvarõngad: 5,95 €

Kingad: Aldo

Andres

Pintsak: 129,95 €

Kudum: 35,95 €

Särk: 39,95 €

Püksid: 49,95 €

Jalanõud: erakogu

Katrin

Kleit: 89,95 €

Kõrvarõngad: 12,95 €

Kingad: Aldo

Ago

Dressipluus: 59,95 €

Särk: 39,95 €

Teksad: 59,95 €

Püksirihm: 25,95 €

Jalanõud: erakogu

Mari

Kleit: 89,95 €

Pluus: 29,95 €

Aksessuaar: 7,95 €

Jalanõud: Nike'i tennised (Monton) 65 €