Tops! butiik – neile, kes väärtustavad trende

Pakutavate kvaliteetsete riideesemete valik on lai: pluusid, püksid, pidulikud rõivad, kleidid, mantlid ja aluspesu. Riietele saate juurde valida trendikaid jalatseid igale maitsele: saapaid, kingi, vaba aja tosse. Oma riietust saate täiendada aksessuaaridega – nende valik on eriti lai, alates mütsidest ja sallidest ja lõpetades vööde, käekottide ning reisikohvritega.

Meie külmas ja rõskes kliimas on soojad, trendikad ning mugavad ülerõivad asendamatud. Suurest valikust leiab igaüks omale midagi, sest esindatud on kõik selle talve kuumimad moetrendid.

2019. aasta talve täielik must-have-toode igas riidekapis on sulejope. Minimalistliku ja sportliku joonega puhvis joped pole mitte ainult soojad ning praktilised, vaid ka väga moodsad ja Dsquared2 uue talvekollektsiooni kahekihiline läikiv sulejope on kindlalt üks stiilsemaid valikuid.

Mitmeid valikuid on ka nendele, kes eelistavad naiselikku joont, näiteks teine selle aasta suur moetrend – keebid. Need muinasjuttudest tuttavad ülerõivad toovad sügistalve mõnusat romantikat ja mõjuvad korraga nii ajatult kui ka ülimalt stiilselt. Salvatore Ferragamo kahepoolne logomustriga villane keep võlub esimesest silmapilgust. Seda saab hõlpsasti kanda näiteks jaki peal ja sobitada kontsakingadega või kombineerida hoopis robustsete tanksaabastega. Viimased on sellel talvel eriti moes ja needki on Tops! butiigis olemas.