VIDEO | Rasket haigust põdev eestlanna Kirta-Linda meenutab esimesi ohumärke: käsi hakkas värisema, jalg lonkama

Kuid näinud Marguse lugu, teadis Kirta-Linda, et peab temaga ühendust võtma, et ka Moskvasse sõita. “See on ainuke võimalus ennast päästa,” sõnab saadud ravi kohta Margus.

Kogu protseduuri tarvis oli vaja koguda kokku 50 tuhat eurot. “Hakkasin kõvemini töötama ja raha selle jaoks koguma,” räägib naine, kuidas tal õnnestus see raha endal kokku koguda. Moskvasse naine siiski ei jõudnud, sest hematoloogiga konsulteerides selgus ootamatult, et sarnast tüviraku siirdamist on võimalik teha neuroloogi nõusolekul ka Eestis. “Ta ütles küll, et see on väga raske, aga kui see on minu valik, siis on minu valik.”