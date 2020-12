Mul on liiga palju asju. Kannan seda taaka, kui tõstan triiki täis köögikappidesse puhtaid nõusid või sahtlitesse värsket pesu. Kulutan iga päev minuteid, et panna asju oma kohale tagasi. Küll on üks märkmik kaminasimsil, küll pastapliiats diivanilaual. Voodis lesib poolelijäänud raamat (kuu aega!) ning paberikorvist piiluvad õnnitluskaardid, mida pole raatsinud ära visata.