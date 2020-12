KUULA | Daniel Levi Viinalass: Kuidas aidata, kui kedagi kiusatakse?

Daniel oli algklassides kiusaja rollis. „Seejärel käisin ühe aasta Ameerikas koolis ja äkki olin mina see, keda kiusati,“ ütleb Daniel. „Kui tulin Eestisse tagasi gümnaasiumisse, siis pigistasin silma kinni, kui nägin kiusamist.“

Daniel räägib, kuidas aastaid hiljem käis ta klassikokkutulekul. „Meenutasime ägedaid naljakaid lugusid. Keegi ütles, et see asi, mis sa mulle ütlesid, teeb mulle siiamaani haiget. Enne seda hetke ei olnud teadvustanud, kuidas sõnad võivad kellelegi korda minna. Aga teda oli aastaid vaevanud! Palusin andkeks ja selgitasin, et ma olin ise ka nii ebakindel, mis muidugi pole vabandus,“ räägib Daniel koolipsühholoog Siiri Vallimäele.

Vallimäe, aga juhib tähelepanu, et tema hinnangul polnud Danieli toodud juhul tegemist koolikiusamisega. Kiusamise peamine tunnus on see, et see peab olema meelega pahatahtlik. Daniel tegi haiget tahtmatult, ise sellest aru saamata. Kuula podcastist, mis on kiusamine ja kuidas sellele vastu seista.