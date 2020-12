KUULA | Piret Järvis-Milder: Kuidas aidata lähedast, kel on sõltuvus?

„Ma tormasin kioskisse, et osta esimene tass kohvi,“ räägib Piret, kuidas ta üritas hoiduda kaks nädalat kohvist. „Ma läksin magama, mõtlesin kohvist, kui ärkasin, mõtlesin kohvist,“ seletab Piret sotsiaalpedagoog Umberto Dorus Geertsile.

Kuidas tunda ära sõltuvust? „Peamine on, et sa ei saa ilma, olgu see kohv või suhkur, isegi kui sel on negatiivsed tagajärjed. Kui piirata või vähendada kasutamist, siis tuleb tagasilangus. Neil juhtudel on kindlasti tegemist sõltuvsega.“

Umberto Dorus Geerts soovitab abi otsimise suhtes, et kui kahtled, kas rääkida ja abi otsida või mitte, siis pigem mine. Nii saad teada. „Vaimse tervise probleemi puhul näitab statistika, et abi otsitakse üks kuni 30 aastat hiljem. Viimasel juhul võib olla juba hilja, võivad olla tekkinud ka mõned muud probleemid kõrvale.