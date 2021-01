VAATA | Kristiina, Evelin, Rita ja Heidit: Mis on armastus ja mida soovida uuelt aastalt?

Nii Kristiina, Evelin, kui Heidit tunnistavad, et lõppenud aasta oli neile suurte muutuste aasta. Rita aga analüüsib, et areng toimubki kriisis ja mugavustsoon ei ole edasiviiv jõud. Kristiina lubab, et see saab olema tema järgmise aasta moto.

Jaanuar on uute alguste aeg. Milline aga oli möödunud aasta meile kui naistele? Just kriisides on meil põhjust tunnetada armastust, kas selle puudumist või tänulikkust selle olemasolu üle.

Kristiina sõnul oli lõppenud aasta oli talle isiksuse arengu mõttes murranguline. Kriis pikaaegses kooselus ja kevadine äkkpidur, kui kogu maailm sulgus, andis tõuke uuteks mõteteks. „Olin kaotanud end naisena. Mõistsin, et kui eemaldan müra enda ümbert, siis on parem näha, mis on oluline. Õppisin elama hetkes ja seda, kuidas olla õnnelik lihtsate asjade üle.“

Evelini sõnul oli talle oluline õppetund, et headel aegadel tuleb end valmistada ette halbadeks. Mõista, mis teeb sind tugevaks, mida on vaja selleks, et olla isiksusena rahulolev ja heas kontaktis iseendaga.

„Tunnistan, et oskan täna armastada täna ennast, oma lähedasi ning oma lapsi paremini,“ ütleb Kristiina. „Ma ei oleks kunagi arvanud, et minust saab missiliku lause pooldaja: „Ilu päästab maailma“, aga praegu ma tõesti tunnen, et ilu on osa headusest, naiselikkusest, oskusest armastada ja jagada armastust.“

Millised on armastatud näitlejannade mõtted ning tunded maailmakorra kummuli keeranud aastast? Millised on olnud nende sisemised salamõtted naistena ja milline on olnud nende teekond? Mis on armastus? Millise sule valivad nad Oma Lugu kirjutades sellel aastal, kuula esimesest ajakirja Eesti Naise videocastist vôi tavapäraselt tasku keskkonnast podcastina!