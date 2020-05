ERISAADE | Kliiniline psühholoog: koroona on toonud ühiskonda uue lõhestumise

Viimastel aastatel on ühiskonnas olnud suuri teemasid, mis on lõhestanud sootsiumi. Eriolukord ja isolatsioon on toonud välja uudsel moel polariseerumise.

„On neid, kellele kahekuine isolatsioon on kenasti sobinud. Nad on hästi toime tulnud ja olukorraga isegi rahul.“ Teisel poolel on need, kellele piirangud mõjuvad ahistavalt ja nad tunnetavad, et olukord pole nende kontrolli all. „Ainuüksi märkus, et keegi tuleb hästi toime, võib neid endast välja ajada.“