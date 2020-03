ERISAADE | Kliiniline psühholoog: vaimse tervise kriis on alles algusfaasis

Oidermaa hindab, et peamine ärevuse tekitaja on teadmatus tuleviku ees. "Me teame, et sellest kriisist me end välja veame, aga missuguse aja jooksul," lisab teadmatust. Samuti teadmatus haiguse olemuse suhtes lisab ärevustunnet.

Praegune kriis on eriti raske inimestele, kel on taustal ärevushäire diagnoositud. Viimane on kõige tavalisem vaimse tervise probleem, seega laialdaselt levinud. "Vältige kõike, on praegune sõnum avalikkusele – väljas käimist, kontakte kaaskodanikega. Tegelikult ka ärevushäire olemus on kõige vältimine – suhtlemise, avalike kohtade. Samas vältimine muudab ärevushäirega inimesega veelgi ärevamaks," ütleb Oidermaa. Ta juhib tähelepanu, et on inimesi, kel on niigi tohutu hirm pisikute suhtes. Nõue, et peske sagedasti võib viia nad olukorda, kus pestakse käsi sada korda päevas. "Sellistele inimestele võib soovitada, et piirake kätepesu 20 sekundini," ütleb Oidermaa.