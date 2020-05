ERISAADE | Kuidas koroonakriisis vaimselt tugevaks jääda? Olukorraga tulevad toime need, kes oskavad näha elu helgemat poolt

Uuringu esialgsed tulemused on selgunud ja avalikustatud. „Võib tunduda triviaalne, kuid nii see on, et inimestel aitab kriisiga toime tulla positiivne ellusuhtumine ja tugev sotsiaalne võrgustik,“ räägib uuringu Eesti poolne kontaktisik Aet O`Leary, kes on Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi ja Frankfurdi Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku vanemteadur. „Praeguse olukorraga tulevad hästi toime inimesed, kes olemuslikult oskavad vaadata elu helgemat poolt. Samuti need, kel on sõpru ja lähedasi, kellega emotsioone jagada.“