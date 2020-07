1 min. ERISAADE | Kuigi alkotarbimine on suurenenud, jõudis koroona ajal ravile vähem inimesi Heidit Kaio Alkoholi müük Foto: Anni Õnneleid Kuigi käesoleval aastal on Eestimaalaste alkoholi tarbimine suurenenud ning oma mõju on siin koroona-aegsel isolatsioonil. Sõltuvusravile jõudnute hulk aga hoopis vähenes.



Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaater Ants Kask põhjendab seda sellega, et sõltuvushaiguste ravil on harva tegemist kiiret sekkumist vajavate juhtumitega. Enamasti on tegemist pikalt vinduva probleemiga.

Uue meetmena on inimestel võimalik suuremates linnades osaleda Euroopa Liidu poolt rahastavas programmis Kainem ja Tervem Eesti. Ants Kase sõnul on nõudlus osalejate poolt suurem, kui Põhja-Eesti Regionaalhaiglal on ressurssi pakkuda. „Samal päeval vastuvõtule ei pääse,“ ütleb ta. Samas rõõmustab psühhiaater, et märgatav on stigma vähenemine ja julgus abi otsida. Eriti just naiste seas, kelle puhul igaõhtune veinitamine on muutunud probleemiks.

Kuula lähemalt, kuidas psühhiaatri hinnangul mõjutavad poliitilised meetmed alkoholi tarbimist. Kust oleks kõige mõistlikum abi otsida, kui liigne alkotarbimine teeb murelikuks ning ravimite ja psühholoogilise nõustamise koostoimest.