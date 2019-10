Arutu raiskamine või loomulik kadu? Selle isemoodi kasuliku kõrvitsa viljaliha jäetakse sadade tonnide kaupa põldudele vedelema

Õlikõrvitsa suurim väärtus on tema kõvade kestadeta seemned , viljaliha on kesise maitsega ja jäetakse tootmise puhul purustatult põllule maha. Seemneid sünnib lihtsalt niisama krõbistada, sageli lisatakse neid leiva- ja sepikutainale ning toorsalatitele annavad nad head maitset. Kerge röstimine enne toiduks tarvitamist teeb seemed eriti hõrguks. Seemnetest pressitakse väärtuslikku õli. Kõrvitsaseemneõli on tumeroheline ja aromaatne, seda kasutatakse peamiselt toorsalatites. Praadimiseks kõrvitsaseemne õli ei sobi.

Kõrvitsaseemned on kiudainerikkad, sisaldavad rohkesti valke, mineraale ja vitamiine ning oomega-3-rasvhappeid. Rahvameditsiinis on kõrvitsaseemneid kasutatud kõhuusside väljaajamiseks. Samuti on neil neeru- ja põiefunktsioone parandav toime. Kõrvitsa viljalihas on vähe kaloreid, ta on kergesti seeduv ja sobib dieettoiduks.