Kas teadsid, et ka sinu aias võiks kasvada üks imeline taim, mis õitseb just nüüd - enne talve tulekut?

See taim on meie looduses otsekui võõrkeha. Taolised igihaljad lehed ning roomav-roniv kasvukuju ei tahaks nagu kuidagi meie loodusesse sobituda. Tegelikult ta ongi Eestisse “maha unustatud”. Taimeteadlased peavad teda reliktiks ehk jäänuktaimeks ajast, mil meie kliima oli tublisti soojem. See seletab ka ta looduslikke kasvukohti Eesti kõige leebema kliimaga aladel – meie läänesaartel.