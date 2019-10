Kui nii jätkub, võib maailm oliiviõliga tõenäoliselt hüvasti jätta. Vaata, miks!

Oliivipuud Lõuna-Itaalias on elanud üle katku, metsapõlengud ja isegi Maailmasõjad. Nüüd aga on enam kui 21 miljonit puud surmavalt haiged - mis veelgi hullem, neid ei osata kuidagi ravida. Oliivikasvataja Gianuzzi Ippazio on mees, kes armastab rääkida põllumajandusest, puudest ja masinatest - tema kodu seinal ripub 8 erinevat jahirelva. Tegemist on elu näinud mehega, kes ei ole üleliia emotsionaalne. Ometi tuleb ta silmasesse täna vesine läige. Seda kohe, kui ta endale kuuluva oliivisalu pinnale astub...