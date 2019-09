Kuidas elada üle esimesed sügiskülmad aias?

Sageli tuleb septembri alguses mingi külmalaine, mis kõik taimed ära võtab, kuid hiljem jagub soojust ja öökülmavaba aega veel pea mitmeks kuuks. Kuidas elada üle esimesed hallad, ilma et pärast seda laiutaks peenardel vaid must maa? Selleks et taimed paar miinus­kraadi üle elaksid, on mitu nippi, kuid ärge lootke, et need lahendused võimaldaksid teil suve lõppu mitu kuud edasi lükata.

Kõige lihtsam viis taimi külmast säästa on katteloor. Kui on karta öist külma, tõmmake taimedele loor peale ja kerged külmakraadid on alistatud. Sama hästi sobib ka mõni kergem tekk või lihtsalt vana kangas. Isegi ajalehest on abi. Kui kasutate külmakaitseks kilet, ärge pange seda otse taimedele, vaid tugipuudele. Vastu kilet jäävad lehed võivad kergesti külmuda.

Nullilähedase temperatuuri korral võib abi olla ka aiavalgustusest. Kui teie laternad töötavad hõõglampidega, siis annavad need ka veidi sooja. Kui püsivat aiavalgustust pole, tuleb kasuks isegi see, kui seate taimede vahele hõõglampidega jõulutuled. See nipp on kasutu, kui teie jõulutuled põhinevad LED-tehnoloogial. Sellised lambid sooja ei anna.

Kastke ja piserdage. Niiske muld seob rohkem soojust kui kuiv ja kui lehtedel olev vesi hakkab jäätuma, eraldub seejuures imeväike hulk soojust. Sellestki võib piisata, et taimed ei hukkuks.